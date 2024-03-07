В Литве существуют компании, которые по собственной инициативе помогают России обходить санкции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Некоторые действующие в Литве компании, четко понимая, что они помогают избежать санкций, организуют экспорт оборудования, технологий и других товаров в Россию, утверждается в докладе Второго департамента оперативной службы (ВДОП) и Департамента госбезопасности (ДГБ) об оценке угроз национальной безопасности. Более того, некоторые из них по собственной инициативе участвуют в схемах обхода международных санкций, введенных против России.

"Россия прилагает много усилий для обхода международных санкций. Она систематически расширяет сеть компаний, которая помогает избежать международных санкций. Компании посредники России ищут различные пути приобретения необходимого оборудования, налаживают контакты с производителями такого оборудования и торговцами", – говорится в обнародованном в четверг документе.

Замечено, что Россия разрабатывает новые схемы обхода санкций, в которых участвуют и российские спецслужбы, использует связи с компаниями, работающими в странах Евросоюза, привлекает граждан России и Беларуси.

"Некоторые действующие в Литве компании, четко понимая, что помогают российским субъектам избежать санкций, продолжают с ними сотрудничать и пытаются организовать экспорт оборудования, технологий и других товаров в Россию.

В схемы обхода международных санкций, организуемые через Литву, российские субъекты обычно вовлекают компании, которыми управляют российские и белорусские граждане, работающие в стране в течение длительного времени. Многие из них предоставляют услуги по складированию, транспортировке и оформлению таможенных документов.

Спектр необходимых России товаров широк – комплектующие, необходимые для транспортной сферы, металлообрабатывающее, лабораторное оборудование, электроника, микроэлектроника и их комплектующие, товары военного назначения.

Большинство граждан России и Беларуси, управляющих компаниями, связанными со схемами обхода санкций в Литве, имеют прямые деловые связи в России и Беларуси.

Их компании, учрежденные в этих странах, закупают оборудование западного производства и поставляют его российским или белорусским предприятиям, учреждениям и научным учреждениям, работающим в стратегических отраслях.

Некоторые компании, управляемые гражданами Беларуси в Литве, также действовали в интересах субъектов в России – стремились обеспечить их оборудованием для модернизации вооруженных сил и получали финансирование от компаний, связанных с российской военной промышленностью", – говорится в оценке.

По данным разведки, граждане России, чьи компании в Литве связаны со схемами обхода санкций, в ряде случаев поддерживают контакты с влиятельными людьми в России, которые сами лично или их компании попадают под санкции ЕС или США.

Выявлены также косвенные связи российских и белорусских граждан и представителей их компаний в Литве, участвовавших в схемах обхода санкций, с российскими спецслужбами и активность в их интересах.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии