В Литве существуют компании, которые по собственной инициативе помогают России обходить санкции

В схемы обхода международных санкций, организуемые через Литву, российские субъекты обычно вовлекают компании, которыми управляют российские и белорусские граждане, работающие в стране в течение длительного времени. Многие из них предоставляют услуги по складированию, транспортировке и оформлению таможенных документов.

"Некоторые действующие в Литве компании, четко понимая, что помогают российским субъектам избежать санкций, продолжают с ними сотрудничать и пытаются организовать экспорт оборудования, технологий и других товаров в Россию.

Замечено, что Россия разрабатывает новые схемы обхода санкций, в которых участвуют и российские спецслужбы, использует связи с компаниями, работающими в странах Евросоюза , привлекает граждан России и Беларуси.

"Россия прилагает много усилий для обхода международных санкций. Она систематически расширяет сеть компаний, которая помогает избежать международных санкций. Компании посредники России ищут различные пути приобретения необходимого оборудования, налаживают контакты с производителями такого оборудования и торговцами", – говорится в обнародованном в четверг документе.

Спектр необходимых России товаров широк – комплектующие, необходимые для транспортной сферы, металлообрабатывающее, лабораторное оборудование, электроника, микроэлектроника и их комплектующие, товары военного назначения.

Большинство граждан России и Беларуси, управляющих компаниями, связанными со схемами обхода санкций в Литве, имеют прямые деловые связи в России и Беларуси.

Их компании, учрежденные в этих странах, закупают оборудование западного производства и поставляют его российским или белорусским предприятиям, учреждениям и научным учреждениям, работающим в стратегических отраслях.

Некоторые компании, управляемые гражданами Беларуси в Литве, также действовали в интересах субъектов в России – стремились обеспечить их оборудованием для модернизации вооруженных сил и получали финансирование от компаний, связанных с российской военной промышленностью", – говорится в оценке.