В Литве стоимость строительства в ноябре выросла на 0,2%

Наибольшее влияние на общее изменение цен оказал рост заработной платы (на 1,6%).

Стоимость машинного часа увеличилась незначительно (на 0,1%), строительные материалы и изделия подешевели на 0,3%.

Среди стройматериалов и изделий больше всего снизились цены на электротехнические материалы (на 1%) и металлоизделия (на 0,8%), а больше всего выросли цены на окна и двери (на 0,3%).

Строительство жилых зданий и ремонт зданий подорожали на 0,6% каждый.

За год (ноябрь 2023 г. по сравнению с ноябрем 2022 г.) стоимость элементов издержек строительства выросла на 3%. Это произошло за счет увеличения средней часовой брутто-зарплаты (на 18,6%), подорожания машинного часа (на 5,9%), увеличения накладных расходов (на 0,3%) и снижения стоимости стройматериалов и изделий на 2,4%.