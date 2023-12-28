В Литве стоимость строительства в ноябре выросла на 0,2%

 
наибольшее влияние на общее изменение цен оказал рост заработной платы
ELTA
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Medinio pastato statyba
Medinio pastato statyba
ФОТО: Shutterstock
Стоимость элементов издержек строительства в ноябре 2023 г., по сравнению с октябрем, выросла на 0,2%, сообщает Государственное агентство данных.

Наибольшее влияние на общее изменение цен оказал рост заработной платы (на 1,6%).

Стоимость машинного часа увеличилась незначительно (на 0,1%), строительные материалы и изделия подешевели на 0,3%.

Среди стройматериалов и изделий больше всего снизились цены на электротехнические материалы (на 1%) и металлоизделия (на 0,8%), а больше всего выросли цены на окна и двери (на 0,3%).

Строительство жилых зданий и ремонт зданий подорожали на 0,6% каждый.

За год (ноябрь 2023 г. по сравнению с ноябрем 2022 г.) стоимость элементов издержек строительства выросла на 3%. Это произошло за счет увеличения средней часовой брутто-зарплаты (на 18,6%), подорожания машинного часа (на 5,9%), увеличения накладных расходов (на 0,3%) и снижения стоимости стройматериалов и изделий на 2,4%.

За год стоимость ремонта зданий выросла на 8,1%, а строительство жилых зданий подорожало на 6%.

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