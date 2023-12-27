В Литве стоимость электроэнергии на прошлой неделе снизилась на 57%

По данным на 18-24 декабря, средненедельная оптовая цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 57% – с 110 евро/МВтч до 47 евро/МВтч.
В Латвии и Эстонии средняя оптовая цена на электроэнергию изменилась аналогично литовской.
"Последний раз такая низкая средненедельная цена была весной. Изменение цен вызвано крупнейшей в Литве в этом году выработкой ветряными электростанциями – электростанции за неделю произвели почти 100 ГВтч электроэнергии. Чрезвычайно высокое производство ветроэлектростанциями также было и в других странах региона, особенно в Германии, где ветряные электростанции производили в среднем 40 ГВтч ежечасно, при этом еженедельная выработка ветровой энергии составляла 6,4 ТВтч. Также перед большими праздниками в году потребление электроэнергии несколько сократилось, но обычно самое низкое потребление бывает на этой, межпраздничной, неделе", – рассказала в пресс-релизе руководитель отдела развития рынка Litgrid Айсте Красаускене.
Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе сократилось на 4 % – с 264 ГВтч до 254 ГВтч.
В Литве местные электростанции обеспечили 56% потребления электроэнергии в стране. Всего на прошлой неделе в Литве было произведено 141 ГВтч электроэнергии, что на 25% больше, чем на предыдущей неделе, когда местное производство достигло 113 ГВтч.
В Литве на прошлой неделе больше всего электроэнергии произвели ветряные электростанции. Их производство выросло более чем вдвое – с 36 ГВтч до 94 ГВтч. Выросло также производство гидроэлектростанциями, их объем увеличился на 14% от 15 ГВтч до 19 ГВтч. Тепловые электростанции произвели на 68% меньше, чем на прошлой неделе, их производство упало с 54 ГВтч до 17 ГВтч.
За неделю ветряные электростанции выработали 66 проц. электроэнергии в Литве, гидроэлектростанции – 14%, тепловые электростанции – 13%, остальные электростанции – 7%.
По соотношению импорта к экспорту (сальдо), 47% потребности страны в электроэнергии были импортированы.
По сравнению с предыдущей неделей общий объем импорта снизился на 12% – со 188 ГВтч до 165 ГВтч.
При дифференциации импорта страны 63% были импортированы из Скандинавии через соединение NordBalt, 27% – из Латвии, а остальные 11% электроэнергии поступили в страну через границу с Польшей.