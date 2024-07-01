В Литве стоимость электроэнергии на минувшей неделе оставалась стабильной

„Из-за технической ошибки в системе EPEX оператора центральноевропейского рынка электроэнергии в среду отсоединились европейские рынки электроэнергии. Это привело к тому, что страны Балтии и Северной Европы не смогли торговать с Центральной Европой накануне на рынке. По этой причине торговые потоки между Литвой и Польшей в течение дня составляли 0 МВт. В странах Балтии это происшествие не имело последствий, и цена оставалась стабильной. Однако этот инцидент привел к росту цен на электроэнергию в Германии в среду“.