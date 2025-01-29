В Литве стало больше жалоб из-за невключенного отопления в новостройках: масштаб проблемы растет

Свою историю рассказал житель дома D проекта Hill City Аудрюс (настоящее имя редакции известно). Мужчина сказал, что сейчас плата за отопление для жителей дома в несколько или даже в 10 раз больше, чем платят жители других домов. Мужчина считает, что это нечестно.

„ЗАО Hanner непрозрачно и нечестно пытается компенсировать расходы за непроданное жилье. Если в доме продано 10 квартир из 120-ти, то за отопление платят эти 10. Жители хотели бы иметь отопление и не платить огромные счета за электричество, но если Hanner не возьмет на себя оплату отопления в пустых квартирах, счета будут космическими - в 5-10 раз выше. В других домах этого проекта, где есть отопление, люди платят по 35-60 евро, а в доме D по предварительным подсчетам цена будет 200-300 евро“, – писал Аудрюс.