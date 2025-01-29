В Литве стало больше жалоб из-за невключенного отопления в новостройках: масштаб проблемы растет

Свою историю рассказал житель дома D проекта Hill City Аудрюс (настоящее имя редакции известно). Мужчина сказал, что сейчас плата за отопление для жителей дома в несколько или даже в 10 раз больше, чем платят жители других домов. Мужчина считает, что это нечестно.
„ЗАО Hanner непрозрачно и нечестно пытается компенсировать расходы за непроданное жилье. Если в доме продано 10 квартир из 120-ти, то за отопление платят эти 10. Жители хотели бы иметь отопление и не платить огромные счета за электричество, но если Hanner не возьмет на себя оплату отопления в пустых квартирах, счета будут космическими - в 5-10 раз выше. В других домах этого проекта, где есть отопление, люди платят по 35-60 евро, а в доме D по предварительным подсчетам цена будет 200-300 евро“, – писал Аудрюс.
Он сказал, что ситуация с лифтом, который недавно включили, кажется, решена, но возникает вопрос, точно ли жителям придется оплачивать его ремонт, если виноваты в поломках будут работники компании?
„С лифтами все то же самое. За весь нанесенный ущерб, за все поломки придется платить жителям, но ведь лифтами пользуются и рабочие, которые выполняют внутреннюю отделку.
Hanner отводит внимание от проблемы. Реальная проблема не то, что счета за отопление будут большими, потому что в доме мало жильцов, а то, что свои убытки компания пытается повесить на жителей дома“, – заметил Аудрюс.
Сначала казалось, что это проблема одного дома, однако потом выяснилось, что такие проблемы есть и в другом проекте.
„Я купил квартиру в проекте ЗАО Hanner Šnipiškių solo – не включают отопление. Из-за этого невозможно выполнить отделочные работы, я думаю, и самому дому плохо, когда он стоит без отопления.
В декабре обещали включить отопление с января, потом сообщили, что не могут этого сделать, а сейчас проводят опрос жителей на тему включения отопления. Пока результатов опроса нет. А включить отопление Hanner отказывается по простой причине – часть квартир не продана, значит самой компании придется платить за их отопление“, – писал в редакцию читатель Томас.
ЗАО Hanner подтвердило, что сейчас проводит опрос владельцев квартир в этих домах, однако Томасу непонятно, зачем, ведь в квартирах температура не соответствует гигиеническим нормам (температура по закону должна быть 18-23 градуса, а в ванной и туалете 20-23).
„Я им писал, что опрос не нужен. Сейчас время отопительного сезона, температура в квартирах не отвечает требованиям гигиены. Странно звучит и заявление Hanner, что у жильцов будут расходы на отопление – конечно, будут, ведь сейчас зима, кроме того, дома современные, счета не должны быть большими.
На мое замечание о вреде для самого здания компания не отреагировала (сырость и низкая температура наносят вред самому дому).
Подрядчик, который делает ремонт в моей квартире (насколько это возможно в помещениях без отопления), сказал, что в других домах отопление включают, и неважно, сколько квартир продано“, – прибавил он.
24 января журналисты связались с представителями Hanner, которые коротко сказали, что проблему решают. 27 января представитель Hanner Миндаугас Вайчикаускас сказал, что решения приняты.
„Мы провели опрос среди клиентов, ответы разные. Жители дома в Шнипишкес выступили за подключение отопления, на этой неделе отопление будет включено. На ул. Пулко ситуация сложнее, там люди не хотят, чтобы включали отопление, но мы все же решили его включить. Там отопление уже включено. У нас будет больше расходов на отопление, но это естественный процесс“, – сказал он.
„Жители будут платить за отопление по площади своей квартиры“, – заметил Вайчикаускас.
Президенту ЛАПО Валдасу Лукошявичюсу задали вопрос, должны ли жители оплачивать счета всего дома.
„Наше мнение таково:
1. Если в здании на законных основаниях живут люди, значит, оно эксплуатируется.
2. Если часть квартир не продана – ими владеет застройщик (компания).
3. Пока в доме нет жилтоварищества или администратора – за общие помещения отвечает сам застройщик.
4. Застройщик в таком случае обязан гарантировать выполнение гигиенических норм.
5. Все расходы солидарно оплачивают физические и юридические владельцы.
6. Застройщик, подписывает договор о поставках отопления.
7. В современных зданиях подсчет платы зависит от индивидуальных счетчиков и от площади жилья.
8. Если часть квартир не продана – их владелец застройщик, он должен оплачивать счета за эти квартиры“, – сказано в комментарии.
На вопрос, к кому в таких случаях должны обращаться жители, ответил юрист Винцентас Забулис. Во-первых, он сказал, что результат будет лучше, если все жители будут действовать вместе.
„Застройщик в ответе за то, чтобы в доме были созданы условия, необходимые для его использования, включая отопление, работу лифтов и т.п. Если из-за невключенного отопления или неработающего лифта наносится ущерб здоровью или имуществу людей, то может подниматься вопрос гражданской ответственности.
(...) Я рекомендую обращаться к адвокату. Только правильно составленная претензия или иск гарантируют быструю и эффективную защиту интересов жителей.
Если расходы на отопление здания перекладывают на плечи жителей, возникает вопрос нечестных условий и возможного злоупотребления положением. В данном случае можно обсудить подачу жалобы контролирующим ведомствам (Государственной строительной инспекции)“, – сказал адвокат.