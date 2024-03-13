В Литве средняя стоимость солнечных модулей за год упала более чем на 80%

После опроса более 30 компаний по продаже солнечных модулей и установке солнечных электростанций установлено, что в марте этого года средняя стоимость солнечных модулей мощностью 1 кВт была на 24 проц. ниже, чем в феврале, когда цена на очень похожие солнечные модули составляла 334 евро.
В 2023 г. и 2022 г. Литовское агентство энергетики провело на рынке мониторинг цен на солнечные модули, с целью выяснить изменение цен и окупаемости инвестиций в солнечные электростанции.
Стоимость модулей солнечной электростанции мощностью 10 кВт составляет в среднем около 40 проц. от общей стоимости установки солнечной электростанции. В зависимости от технических параметров модуля, используемой технологии и типа, а также страны производителя средняя стоимость более дешевых, менее эффективных модулей и модулей с меньшим сроком эксплуатации мощностью 10 кВт может составлять около 2260 евро, а более дорогих, более эффективных и с большим сроком эксплуатации – около 4260 евро.
Средняя стоимость установки более дешевых солнечных электростанций мощностью 10 кВт может достигать около 6000 евро, более дорогих электростанций — около 8690 евро и выше.
Ожидается, что стоимость солнечных модулей в 2024 г. по-прежнему будет снижаться за счет увеличения мощностей по производству модулей – стремительно растущее предложение намного превысит сократившийся спрос.
Цены на солнечные модули в этом году должны продолжить снижение из-за скопления продукции на складах поставщиков. К концу этого года мировые мощности по производству солнечных модулей удвоятся, и около 90 проц. новых производственных мощностей будут построены в Китае.
В 2023 г. в Литве насчитывалось около 89 тыс. производящих потребителей.
В прошлом году по сравнению с 2022 г. их количество удвоилось. В настоящее время, по данным ESO (на 7 марта 2024 г.), насчитывается около 95,9 тыс. производящих потребителей.