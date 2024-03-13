В Литве средняя стоимость солнечных модулей за год упала более чем на 80%

После опроса более 30 компаний по продаже солнечных модулей и установке солнечных электростанций установлено, что в марте этого года средняя стоимость солнечных модулей мощностью 1 кВт была на 24 проц. ниже, чем в феврале, когда цена на очень похожие солнечные модули составляла 334 евро.

В 2023 г. и 2022 г. Литовское агентство энергетики провело на рынке мониторинг цен на солнечные модули, с целью выяснить изменение цен и окупаемости инвестиций в солнечные электростанции.