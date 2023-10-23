В Литве специалисты по дизайну и коммуникациям обгоняют рекламные агентства: о чем это говорит?

В период динамичных изменений наиболее успешными являются агентства, предлагающие клиентам шокирующие и дискуссионные идеи, от рекламы до ребрендинга. Хотя агентство, руководившее ребрендингом «Жальгириса», получило неоднозначную реакцию общественности, как и новый логотип команды, международная комиссия наградила его 2 бронзовыми медалями за самый успешный ребрендинг в этом году.

Это отражено и в списке лауреатов ADC этого года.

Клиенты все чаще стремятся выделиться, поэтому выбирают раздельные услуги. Рекламные кампании чаще заказывают у коммуникационных агентств, а для изменения товарного знака и разработки дизайна ищут студии или агентства, отличающиеся особым стилем.

Цифровизация рекламы фундаментально изменила сложившиеся условия между клиентами, рекламными агентствами и средствами массовой информации, хотя рекламная индустрия активно старается преодолеть проблему посредничества. Огромное влияние на выбор агентств и изменение рекламных направлений оказал также мировой финансовый кризис – клиенты стараются получить больше при меньших затратах, поэтому агентствам пришлось консолидировать свои услуги, говорится в пресс-релизе.

Часто первоначальная реакция на измененный торговый знак вводит в заблуждение. То же

самое произошло и с «Жальгирисом». Публика поначалу восприняла его довольно негативно, но со временем ребрендинг получал все больше комплиментов. Это еще раз подтвердила международная комиссия по дизайну.

Еще один из проектов, получивших награду, – «Уога уога». Бренд, завоевавший бронзу на фестивале ADC, в этом году значительно увеличил выручку. Его соучредитель Лена Соколовская утверждает, что одна из главных причин успеха – обновление бренда.

Поскольку уникальные работы и идеи все больше ценятся, понятие «коммерческий дизайн» постепенно исчезает. Желая выделиться, крупные компании выбирают нестандартные решения от поставщиков услуг, которые больше не используют шаблоны.