В Литве сокращается число безработных: в каких секторах наблюдается рост трудоустройства

Подчеркивается, что безработица сократилась в 45 из 60 муниципалитетов страны. Наибольшее снижение этого показателя зафиксировано в Калварии (на 1-процентного пункта), в Казлу-Руде и Шакяе (по 0,8-процентного пункта в каждом).

Однако, по данным службы, с окончанием летнего сезона в некоторых муниципалитетах этот показатель вырос. По оценкам, безработица в Неринге выросла на 0,9-процентных пункта, в Бирштонасе и Паланге – по 0,5-процентных пункта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, официальная безработица в стране выросла на 0,2-процентного пункта.

Как сообщили в службе, в октябре на рынок труда вернулись 21,8 тыс. человек. Это на 3,5 тыс. (на 19,1 проц.) больше, чем год назад, но на 12 проц. меньше, чем в сентябре. Отмечается, что больше жителей выбрали самозанятость на основании бизнес-сертификатов – ее начали 8,6 тыс. человек. Это на 1,2 проц. больше, чем в аналогичный период прошлого года.