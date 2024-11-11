В Литве сокращается число безработных: в каких секторах наблюдается рост трудоустройства

Подчеркивается, что безработица сократилась в 45 из 60 муниципалитетов страны. Наибольшее снижение этого показателя зафиксировано в Калварии (на 1-процентного пункта), в Казлу-Руде и Шакяе (по 0,8-процентного пункта в каждом).
Однако, по данным службы, с окончанием летнего сезона в некоторых муниципалитетах этот показатель вырос. По оценкам, безработица в Неринге выросла на 0,9-процентных пункта, в Бирштонасе и Паланге – по 0,5-процентных пункта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, официальная безработица в стране выросла на 0,2-процентного пункта.
Как сообщили в службе, в октябре на рынок труда вернулись 21,8 тыс. человек. Это на 3,5 тыс. (на 19,1 проц.) больше, чем год назад, но на 12 проц. меньше, чем в сентябре. Отмечается, что больше жителей выбрали самозанятость на основании бизнес-сертификатов – ее начали 8,6 тыс. человек. Это на 1,2 проц. больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Подсчитано, что в середине осени работодатели опубликовали на платформе Службы занятости 15,1 тыс. объявлении о вакансиях –это на 6,6 проц. меньше, чем в сентябре. Сокращение количества предложений работы наиболее заметно в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и образования, где осенью поиск работников как правило более пассивен. Также указывается, что меньше вакансий зафиксировано в строительном секторе и предприятиях торговли.
Между тем, росло количество вакансий, предлагаемых компаниями обрабатывающей промышленности. Там зафиксировано наибольшее количество вакансий с начала года – 3,1 тыс. Наибольшее количество вакантных мест работодатели предлагают в крупнейших городах страны – в Вильнюсе (3,6 тыс.), Каунасе (2,1 тыс.) и Шяуляе (1,4 тыс.), сообщает Служба занятости.
Подчеркивается, что сильнее всего уровень трудоустройства вырос в сферах образования и здравоохранения, при этом снизился в компаниях, оказывающих транспортно-складские и гостинично-ресторанные услуги.