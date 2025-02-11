В Литве с начала года подорожали яйца: причина – не птичий грипп

По информации Центра сельскохозяйственных данных (информация представлена на сайте produktukainos.lt), в начале года больше всего подорожали яйца категории L. На первой неделе года такие яйца стоили 2,43 евро за десяток, на 2 неделе – 2,77 евро, на 3 – 2,94 евро, на 4 – 2,94 евро (за год яйца подорожали на 16%).
На 5 неделе года цена уже достигла 3 евро, а за год – яйца подорожали на 18,58%. На 6 неделе цена снизилась до 2,87 евро, но по сравнению с данными за 6 неделю 2024 года была на 13,44% выше.
Яйца категории M на первой неделе года стоили 1,65 евро, на второй – 1,77 евро, на третьей – 1,81 евро, на четвертой – 1,82 евро, на пятой –1,91 евро. Данных за 6 неделю нет. Однако за год цена на яйца этой категории немного снизилась.
Яйца кур, которых держат на подстилке, стоили 1,67 евро, кур на выгульной системе – около 2,49 евро, а органической – 2,65 евро.
Сколько десяток яиц стоил в разных магазинах?
В эл. магазине Barbora десяток яиц стоил от 2,65 евро (1,99 евро со скидкой) до 2,99 евро. В эл. магазине Lastmile - от 2,19 до 4,50 евро, а в Rimi – от 2,69 до 3,59 евро.
Аналитики портала Pricer.lt подсчитали, что 1 яйцо категории M за год подорожало на 6,7% (данные за 27 января 2025 сравнивали с данными за 25 января 2024 г).
Указывается, что дорожает и курятина.
Директор Литовской ассоциации птицеводов Гитис Каузонас сказал Delfi, что рост цен вызван не птичьим гриппом, другими факторами.
„Со статистикой не поспоришь, но главное, что торговые центры после нового года стали продавать яйца кур, которых держат на подстилке, или же на выгульной системе. Такие яйца сами по себе дороже, их „производство“ дороже – их цена всегда была выше, чем цена на яйца кур, содержащихся в клетках“, – сказал Каузонас.
По словам собеседника, сейчас с прилавков исчезли яйца кур, содержащихся в клетках, или же таких яиц осталось очень мало. Это и отразилось на цене.
О том, что торговые центры отказываются от яиц содержащихся в клетках кур, Delfi уже сообщал. Такое решение приняли сети Maxima, Lidl Lietuva, Rimi.
Несмотря на то, что в Литве вспышки птичьего гриппа на ценах на яйца не сказались, на мировом рынке такая связь есть. Например, в США ограничили продажу яиц, кроме того, яйца сильно подорожали. Это последствие птичьего гриппа, который привел к нехватке продукции.
В Литве и в Европе ситуация иная.
„Есть другие факторы, влияющие на цены: рост минимальной зарплаты, акцизы на энергоресурсы, новые требования к упаковкам“, – сказал Каузонас.