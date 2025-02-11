В Литве с начала года подорожали яйца: причина – не птичий грипп

Яйца категории M на первой неделе года стоили 1,65 евро, на второй – 1,77 евро, на третьей – 1,81 евро, на четвертой – 1,82 евро, на пятой –1,91 евро. Данных за 6 неделю нет. Однако за год цена на яйца этой категории немного снизилась.

На 5 неделе года цена уже достигла 3 евро, а за год – яйца подорожали на 18,58%. На 6 неделе цена снизилась до 2,87 евро, но по сравнению с данными за 6 неделю 2024 года была на 13,44% выше.

По информации Центра сельскохозяйственных данных (информация представлена на сайте produktukainos.lt), в начале года больше всего подорожали яйца категории L. На первой неделе года такие яйца стоили 2,43 евро за десяток, на 2 неделе – 2,77 евро, на 3 – 2,94 евро, на 4 – 2,94 евро (за год яйца подорожали на 16%).

Яйца кур, которых держат на подстилке, стоили 1,67 евро, кур на выгульной системе – около 2,49 евро, а органической – 2,65 евро.

Сколько десяток яиц стоил в разных магазинах?

В эл. магазине Barbora десяток яиц стоил от 2,65 евро (1,99 евро со скидкой) до 2,99 евро. В эл. магазине Lastmile - от 2,19 до 4,50 евро, а в Rimi – от 2,69 до 3,59 евро.

Аналитики портала Pricer.lt подсчитали, что 1 яйцо категории M за год подорожало на 6,7% (данные за 27 января 2025 сравнивали с данными за 25 января 2024 г).

Указывается, что дорожает и курятина.

Директор Литовской ассоциации птицеводов Гитис Каузонас сказал Delfi, что рост цен вызван не птичьим гриппом, другими факторами.