В Литве с июля стандартный счет за электричество должен составить около 16 евро

"Основные причины снижения общественной цены на электроэнергию (...) заключаются в том, что прогнозная цена на электроэнергию ниже той, которая была установлена на второй квартал этого года. Это позволяет снизить цену на общественную электроэнергию во втором полугодии", –сказал Р. Поцюс журналистам в четверг.
"Стандартный счет, обычно потребитель стандартного плана потребляет около 80 кВтч в месяц, поэтому за второй квартал этого года такой счет составит около 17 евро, а после снижения тарифа с 1 июля этот счет может уменьшиться почти на 1,4 евро и составить около 15,7 евро в месяц", – отметил он.
Тем не менее, Р. Поцюс не смог дать гарантию того, что цены останутся на низком уровне и в дальнейшем.
"Мы не можем гарантировать, что цены всегда будут на таком низком уровне, потому что все будет зависеть от того, какими будут цены на оптовых рынках как электроэнергии, так и природного газа. Влияние окажут геополитические факторы и все прочие моменты. Здесь много составляющих", — сказал председатель ГСРЭ.
Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) в четверг утвердил новую цену на общественное электроснабжение независимым поставщиком Ignitis для бытовых потребителей – во втором полугодии она будет примерно на 8-12 проц. или до 1,8 цента за киловатт-час (кВтч) ниже.
Снижение цены на электроэнергию и конечный верхний ценовой предел зависят от напряжения в сетях жителей. Как сообщил регулятор рынка, при покупке электроэнергии из сетей среднего напряжения (МВ) цена с НДС составит 12,544 цента за киловатт-час (на 1,757 цента дешевле, чем сейчас), а верхний ценовой предел для низковольтных (НВ) сетей установлен на уровне 19,221 цента за киловатт-час с НДС (на 1,757 цента дешевле).
По состоянию на 1 апреля установленная ГСРЭ общественная цена на электроэнергию в сетях среднего напряжения составляет 14,301 цента, в низковольтных – 20,978 цента за киловатт-час с учетом НДС.
Новая цена вступит в силу с 1 июля. Жители со "стандартным" однозонным планом будут платить за электроэнергию 19,7 цента за кВтч с НДС, или на 1,7 цента меньше, чем сейчас.
По плану с двухзонными тарифами дневной тариф на электроэнергию составит 22,5 цента за киловатт-час, ночной – 13,3 цента за киловатт-час (соответственно на 2 и 1,5 цента дешевле).
Утвержденные цены на общественное электроснабжение действуют для бытовых и уязвимых потребителей третьего этапа либерализации электроэнергетического рынка, потребляющих не более 1000 кВтч электроэнергии в год.
Регулятор рынка устанавливает верхний ценовой предел для общественного электроснабжения, но конкретные цены и тарифы на услуги по передаче, распределению и общественному снабжению, а также на общественную электроэнергию определяются поставщиком услуг.
Верхний предел общественной цены состоит из закупочной стоимости электроэнергии, цены на услуги, соответствующие общественному интересу (ЦУОИ), верхнего ценового предела для услуги общественного снабжения и цен на услуги по передаче и распределению.