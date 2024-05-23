В Литве с июля стандартный счет за электричество должен составить около 16 евро

Тем не менее, Р. Поцюс не смог дать гарантию того, что цены останутся на низком уровне и в дальнейшем.

"Стандартный счет, обычно потребитель стандартного плана потребляет около 80 кВтч в месяц, поэтому за второй квартал этого года такой счет составит около 17 евро, а после снижения тарифа с 1 июля этот счет может уменьшиться почти на 1,4 евро и составить около 15,7 евро в месяц", – отметил он.

"Основные причины снижения общественной цены на электроэнергию (...) заключаются в том, что прогнозная цена на электроэнергию ниже той, которая была установлена на второй квартал этого года. Это позволяет снизить цену на общественную электроэнергию во втором полугодии", –сказал Р. Поцюс журналистам в четверг.

"Мы не можем гарантировать, что цены всегда будут на таком низком уровне, потому что все будет зависеть от того, какими будут цены на оптовых рынках как электроэнергии, так и природного газа. Влияние окажут геополитические факторы и все прочие моменты. Здесь много составляющих", — сказал председатель ГСРЭ.

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) в четверг утвердил новую цену на общественное электроснабжение независимым поставщиком Ignitis для бытовых потребителей – во втором полугодии она будет примерно на 8-12 проц. или до 1,8 цента за киловатт-час (кВтч) ниже.