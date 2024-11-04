В Литве с 2025 года зарплаты медработников повысятся на 10%

Несмотря на слова представителей медработников о том, что соглашение в целом удовлетворительное, тем не менее благоприятных изменений в нем могло быть и больше, говорит председатель Литовского профсоюза работников здравоохранения Рута Киршене.

„Соглашение очень нужное. Конечно, в нем есть и плюсы, и минусы – нам хотелось чуть больше плюсов, но мы договорились так, как договорились. Главный, пожалуй, минус в том, что мы договорились о зарплате на следующий год и ее повышении, а в марте снова будем договариваться на 2026 год. Не будет так, что по мере роста ММЗ будет расти и наша зарплата – каждый год нам придется договариваться заново. Это один из самых больших минусов“, – заявила Р. Киршене перед подписанием соглашения в понедельник.