В Литве с 2025 года зарплаты медработников повысятся на 10%

Несмотря на слова представителей медработников о том, что соглашение в целом удовлетворительное, тем не менее благоприятных изменений в нем могло быть и больше, говорит председатель Литовского профсоюза работников здравоохранения Рута Киршене.
„Соглашение очень нужное. Конечно, в нем есть и плюсы, и минусы – нам хотелось чуть больше плюсов, но мы договорились так, как договорились. Главный, пожалуй, минус в том, что мы договорились о зарплате на следующий год и ее повышении, а в марте снова будем договариваться на 2026 год. Не будет так, что по мере роста ММЗ будет расти и наша зарплата – каждый год нам придется договариваться заново. Это один из самых больших минусов“, – заявила Р. Киршене перед подписанием соглашения в понедельник.
„Однако я рада по поводу оздоровительных дней, (...) Я также очень рада и за медсестер – что министерство обязалось пересмотреть рабочую нагрузку на медсестер. Потому что кое-где эта нагрузка является очень невыносимой. Мы надеемся, что эта нагрузка будет пересмотрена и регламентирована“, – заявила представитель медработников.
Профсоюзное соглашение также предусматривает обязательства для работодателей – в большей степени финансировать повышение квалификации специалистов и создавать рабочую атмосферу, обеспечивающую психологическое благополучие, сообщает Минздрав.
Подчеркивается, что договоренности, предусмотренные в трехстороннем соглашении, начиная с 1 января 2025 года будет распространяться на работников действующих в ЛНСЗ бюджетных учреждений, являющихся членами профсоюзов, заключивших коллективное соглашение.
„Когда мы говорим о бюджетных учреждениях, мы говорим о членах профсоюза, когда мы говорим об общественных учреждениях, надо понимать, что отраслевое соглашение определяет общее генеральное направление и в каждом медицинском учреждении профсоюзы будут договариваться о конкретном соглашении на уровне учреждения, условия которого не могут быть хуже, чем предусмотрено в подписанном нами соглашении“, – отметил А. Печкаускас.
Он также отметил, что некоторые гарантии могут распространяться только на членов профсоюза, например, оздоровительные дни. Однако, когда речь идет о повышении заработной платы в бюджетных учреждениях, то речь идет о системе в целом, сказал министр.
По данным Минздрава, подписанный в понедельник документ обеспечит последовательный рост заработной платы – в среднем около 9 проц. – и возмещение транспортных расходов при выполнении работником трудовых функций и проезде на работу и с работы на общественном транспорте.
Отмечается, что всего на повышение оплаты труда работников системы здравоохранения за счет повышения расценок на медицинские услуги в следующем году планируется направить более 200 млн евро из средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
„Общественные медицинские учреждения оказывают услуги, которые оплачиваются территориальными больничными кассами по установленным расценкам на конкретные услуги. Поэтому, чтобы увеличить доходы медицинских учреждений, министерство с больничными кассами индексируют (финансируемые ФОМС – ELTA) услуги – то есть за одну и ту же услугу с 1 января мы (министерство и больничные кассы – ELTA) будем платить больше, что позволит учреждению получать больше доходов и платить более высокую заработную плату“, – сказал А. Печкаускас.
Отмечается, что конкретный размер заработной платы для сотрудников медучреждения определяет руководитель медучреждения, поэтому размер заплаты по стране может отличаться.
Соглашение также предусматривает повышение зарплаты медсестрам и их помощникам – на 10 проц. вырастет фиксированная часть их заработной платы и составит не менее 70 проц. (ранее – 60 проц.) минимальной фиксированной части основного оклада врача на полную ставку, сообщает Минздрав.
На выполнение данных обязательств запланировано около 33 млн евро, которые также будут выделены из ФОМС, собранного за счет изменения расценок на компенсируемые медицинские услуги.