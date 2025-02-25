В Литве разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами достигает 13%

„Последние 7 лет мы фиксировали сокращение разрыва в доходах между мужчинами и женщинами. В прошлом и позапрошлом годах этот разрыв остановился, и мужчины зарабатывают на 13 проц. больше женщин. На данный момент трудно ожидать большего снижения“, - сказала К. Зитейките во вторник в эфире радио LRT.

„Этот показатель постоянно колеблется в районе 13 проц. И есть расчеты, что если не проводить никаких экономических вмешательств, то разрыв сократится только через 100 лет“, - утверждает Е. Станкявичене.

„Есть изменения, например, в сфере информации и коммуникаций, где в сфере программирования эти различия были гораздо больше в 2019 году, когда мужчины зарабатывали на 55 проц. больше. Сейчас эта разница составляет около 38 проц. И все больше женщин работают в этой сфере. Если в 2019 году их было 5 тыс. Сейчас в этой сфере их 11 тысяч“, - сказала К. Зитейките.