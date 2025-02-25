В Литве разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами достигает 13%

„Последние 7 лет мы фиксировали сокращение разрыва в доходах между мужчинами и женщинами. В прошлом и позапрошлом годах этот разрыв остановился, и мужчины зарабатывают на 13 проц. больше женщин. На данный момент трудно ожидать большего снижения“, - сказала К. Зитейките во вторник в эфире радио LRT.
„Этот показатель постоянно колеблется в районе 13 проц. И есть расчеты, что если не проводить никаких экономических вмешательств, то разрыв сократится только через 100 лет“, - утверждает Е. Станкявичене.
По данным „Содры“, одним из секторов с наибольшими разрывами является сфера ИТ, где разница достигает 38 проц.
„Есть изменения, например, в сфере информации и коммуникаций, где в сфере программирования эти различия были гораздо больше в 2019 году, когда мужчины зарабатывали на 55 проц. больше. Сейчас эта разница составляет около 38 проц. И все больше женщин работают в этой сфере. Если в 2019 году их было 5 тыс. Сейчас в этой сфере их 11 тысяч“, - сказала К. Зитейките.
Е. Станкявичене: более низкие зарплаты женщин приводят к большей бедности после достижения пенсионного возраста
Как пояснила Е. Станкявичене, более низкие зарплаты напрямую связаны с тем, что почти половина пожилых женщин оказываются за чертой бедности. По ее словам, из-за более низкой заработной платы женщины не могут инвестировать столько же, сколько мужчины, и обеспечить себе достойные условия жизни на пенсии.
„Чем дольше женщина зарабатывает меньше, учитывая, что продолжительность жизни женщин в Литве на десять лет выше, тем выше вероятность того, что в будущем она окажется за чертой бедности. Мы фиксируем, что 43 проц. женщин находятся за чертой бедности, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 23 проц. И государству придется оказывать социальную помощь в течение более длительного периода времени“, - отметила Е. Станкявичене.
„Другое дело, что у женщин меньше возможностей участвовать в инвестиционной деятельности, вкладывать средства в лучшие условия после достижения пенсионного возраста“, - сказала она.
По данным „Содры“, в 2024 году разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами в Литве достиг 13 проц.
Самый большой разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами наблюдается в секторах ИТ и коммуникаций, финансов и страхования, а также здравоохранения, где мужчины зарабатывают примерно на 600-700 евро в месяц больше. В то же время наименьший разрыв наблюдается в сфере образования, где мужчины зарабатывают на 12 евро больше.
Кроме того, по данным „Содры“, женщины составляют лишь 39 проц. лиц, занимающих руководящие должности.