В Литве растет число сезонных работников из третьих стран: кому выдали разрешения?

Разрешения в основном выдавались мужчинам, которые собирались работать дорожными рабочими. Правда, также возросло и количество разрешений на работу, выданных иностранцам, особенно из третьих стран.
„Литовский рынок труда все больше открывается для иностранцев, которые приезжают сюда на временную работу с целью заработать деньги. Более половины (53 проц.) приехавших на сезонные работы нашли работу дорожными рабочими, а в прошлом году самой популярной должностью был заготовщик пищевых полуфабрикатов (80 проц.)“, — говорит руководитель отдела услуг для иностранцев Службы занятости Эрнеста Варнайте в пресс-релизе.
По данным Службы занятости, в первом квартале текущего года было выдано 363 разрешения на сезонную работу. Это – в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (122), и максимальное количество документов такого типа за последние 5 лет.
Разрешения на сезонную работу были выданы 91 проц. мужчин (329) и всего 9 проц. женщин (34).
За отчетный период разрешения на сезонную работу были выданы иностранцам, прибывшим из 15 стран (в прошлом году – из 9). Наибольшее количество разрешений на работу было выдано гражданам Узбекистана (42 проц.), Таджикистана (34 проц.) и Кыргызстана (6 проц.).
Помимо вышеупомянутых дорожных рабочих, иностранцы также нашли работу в должности поваров (14 проц.), мясников (7 проц.), производителей клубники и уборщиков на строительных площадках (по 5 проц.).
В первом квартале этого года также было выдано 49 разрешений иностранцам, командированным в Литву для временной работы компаниями, учрежденными в третьих странах. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было выдано 15 разрешений на работу данного типа.
Разрешения выдавались только мужчинам, направляемым на работу в качестве монтажников трубопроводов (24 проц.), сварщиков, плиточников и изолировщиков (по 12 проц.), штукатуров (10 проц.), каменщиков и электриков (по 8 проц.).
По данным Службы занятости, на 1 апреля этого года в Литве было трудоустроено 145,8 тыс. иностранцев из третьих стран, прибывшие из 137 стран.
Наибольшее их количество из Украины (47,5 тыс.), Беларуси (47,3 тыс.), Узбекистана (9,1 тыс.) и Таджикистана (6,5 тыс.).