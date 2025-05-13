В Литве растет число сезонных работников из третьих стран: кому выдали разрешения?

Разрешения в основном выдавались мужчинам, которые собирались работать дорожными рабочими. Правда, также возросло и количество разрешений на работу, выданных иностранцам, особенно из третьих стран.

„Литовский рынок труда все больше открывается для иностранцев, которые приезжают сюда на временную работу с целью заработать деньги. Более половины (53 проц.) приехавших на сезонные работы нашли работу дорожными рабочими, а в прошлом году самой популярной должностью был заготовщик пищевых полуфабрикатов (80 проц.)“, — говорит руководитель отдела услуг для иностранцев Службы занятости Эрнеста Варнайте в пресс-релизе.