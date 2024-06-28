В Литве раскрыта схема обхода санкций, когда уехавшие в Россию тягачи там и остаются

Как указано в сообщении, совместные действия КСТ и ЛАБТ на Мядининкском и Шальчининкском дорожных постах начались во вторник, 18 июня. В ходе двухдневного рейда проверялись грузовые транспортные средства, перевозящие товары в Беларусь и Россию.

В ходе проверок были зафиксированы систематические нарушения, которые используются как инструмент для обхода санкций ЕС против России и Беларуси, помогая некоторым компаниям находить лазейки для незаконной деятельности.

Сотрудники утверждают, что выявили схему обхода санкций, запрещающих экспорт грузовых автомобилей в Россию и Беларусь и транзит таких транспортных средств через Россию (за исключением перевозки товаров).