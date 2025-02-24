В Литве работают 36 000 граждан Украины

Согласно сообщению Министерства экономики и инноваций, обосновавшиеся в Литве граждане Украины не только работают в местных компаниях, но и открывают свой бизнес. Сейчас в Литве есть 2600 бизнес-субъектов, больше 50% акций которых принадлежат гражданам Украины.
Согласно подсчетам, за три года - с первого квартала 2022 до третьего квартала 2024 г. – прямые инвестиции Украины в Литве составили 44,48 млн., общая сумма прямых инвестиций составляет 127 млн. евро.
Большая их часть – 20% – направлена на покупку и продажи недвижимости, 19% - оптовая и розничная торговля, почти 13% – обрабатывающая промышленность.
В Литве действует компания по производству кормов для животных Kormotech. Она планирует инвестировать в Кедайняй 60 млн. евро и уже начала строительство второго завода.По подсчетам, завод создаст 200 новых рабочих мест.
По данным Службы занятости, 1 января на учете стояли 7800 граждан третьих стран из 81 страны.