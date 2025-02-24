2025.02.24 11:15

В Литве работают 36 000 граждан Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Darbas
Darbas
ФОТО: Shutterstock

Бежавшие от войны в Литву украинцы успешно трудоустраиваются в местных компаниях. Согласно подсчетам, в начале февраля по трудовому договору в Литве работало 36 100 украинцев.

Согласно сообщению Министерства экономики и инноваций, обосновавшиеся в Литве граждане Украины не только работают в местных компаниях, но и открывают свой бизнес. Сейчас в Литве есть 2600 бизнес-субъектов, больше 50% акций которых принадлежат гражданам Украины.

Согласно подсчетам, за три года - с первого квартала 2022 до третьего квартала 2024 г. – прямые инвестиции Украины в Литве составили 44,48 млн., общая сумма прямых инвестиций составляет 127 млн. евро.

Большая их часть – 20% – направлена на покупку и продажи недвижимости, 19% - оптовая и розничная торговля, почти 13% – обрабатывающая промышленность.

В Литве действует компания по производству кормов для животных Kormotech. Она планирует инвестировать в Кедайняй 60 млн. евро и уже начала строительство второго завода.По подсчетам, завод создаст 200 новых рабочих мест.

По данным Службы занятости, 1 января на учете стояли 7800 граждан третьих стран из 81 страны.

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