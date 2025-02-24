В Литве работают 36 000 граждан Украины

Согласно сообщению Министерства экономики и инноваций, обосновавшиеся в Литве граждане Украины не только работают в местных компаниях, но и открывают свой бизнес. Сейчас в Литве есть 2600 бизнес-субъектов, больше 50% акций которых принадлежат гражданам Украины.

Согласно подсчетам, за три года - с первого квартала 2022 до третьего квартала 2024 г. – прямые инвестиции Украины в Литве составили 44,48 млн., общая сумма прямых инвестиций составляет 127 млн. евро.

Большая их часть – 20% – направлена на покупку и продажи недвижимости, 19% - оптовая и розничная торговля, почти 13% – обрабатывающая промышленность.