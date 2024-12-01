В Литве работает много водителей-иностранцев, неужели литовцы не хотят работать?

Столичная компания „Вильнюсский общественный транспорт“ подтвердила, что у всех ее водителей есть права и необходимые лицензии.

Однако популярную профессию в Литве (в стране почти 80 000 водителей) все чаще выбирают иностранцы, а литовцы едут работать водителями за границу. Представители профсоюзов говорят, что местные не хотят работать водителями в таких условиях и за такие деньги, какие платят в Литве.

Муниципальная компания „Услуги сообщения“ (Judu) опровергла эту информацию, указав, что у водителей есть все необходимые документы и лицензии.

Недавно появилось сообщение о том, что вильнюсская транспортная компания Transrevis трудоустроила водителей из Ганы, которые возили пассажиров, не имея водительских удостоверений.

„Компании привозят так много работников, что Департамент миграции не успевает работать с таким количеством приезжих. Не хватает контроля, появляются нарушения, у водителей нет необходимых документов“, – сказал он.

Представитель Литовского профсоюза перевозчиков Аудрюс Цузанаускас заметил, что компании привозят все больше иностранцев, а литовцы стали заложниками ситуации.

„Однако в последнее время мы принимаем и водителей из других стран, чтобы обеспечить необходимое количество работников. Условия работы одинаковые для всех, это не зависит от гражданства водителя“, – заверила она.

Она сказала, что в их компании работают в основном граждане Литвы.

„Этот вопрос даже не обсуждается. В нашей компании работают только те водители, у которых есть все необходимые категории, т.е. категория D и 95-ый код - перевозка пассажиров“, – сказала представитель компании Гинтаре Жалите-Штарене.

По словам Цузанаускаса, водители из третьих стран приезжают в Литву за большие деньги.

„Чтобы человек мог приехать в Литве, он должен заплатить около 3000 евро. Это большие деньги для водителей, ведь средние зарплаты там, откуда они едут - около 200 евро. Приезжие вынуждены брать кредиты.

В Литве они стараются работать так, чтобы заработать и для семьи и выплатить кредит. Поэтому, если такой водитель остается без работы, он старается найти работу, лишь бы взяли, неважно куда“, – сказал Цузанаускас.

По его словам, работодатели проводят отбор в Литве.

„Они трудоустраивают не всех, кто приезжает. Поэтому растут объемы нелегального труда, такие люди, не получив работу, делают все, что могут.