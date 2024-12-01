В Литве работает много водителей-иностранцев, неужели литовцы не хотят работать?

Недавно появилось сообщение о том, что вильнюсская транспортная компания Transrevis трудоустроила водителей из Ганы, которые возили пассажиров, не имея водительских удостоверений.
Муниципальная компания „Услуги сообщения“ (Judu) опровергла эту информацию, указав, что у водителей есть все необходимые документы и лицензии.
Однако популярную профессию в Литве (в стране почти 80 000 водителей) все чаще выбирают иностранцы, а литовцы едут работать водителями за границу. Представители профсоюзов говорят, что местные не хотят работать водителями в таких условиях и за такие деньги, какие платят в Литве.
Столичная компания „Вильнюсский общественный транспорт“ подтвердила, что у всех ее водителей есть права и необходимые лицензии.
„Этот вопрос даже не обсуждается. В нашей компании работают только те водители, у которых есть все необходимые категории, т.е. категория D и 95-ый код - перевозка пассажиров“, – сказала представитель компании Гинтаре Жалите-Штарене.
Она сказала, что в их компании работают в основном граждане Литвы.
„Однако в последнее время мы принимаем и водителей из других стран, чтобы обеспечить необходимое количество работников. Условия работы одинаковые для всех, это не зависит от гражданства водителя“, – заверила она.
Представитель Литовского профсоюза перевозчиков Аудрюс Цузанаускас заметил, что компании привозят все больше иностранцев, а литовцы стали заложниками ситуации.
„Компании привозят так много работников, что Департамент миграции не успевает работать с таким количеством приезжих. Не хватает контроля, появляются нарушения, у водителей нет необходимых документов“, – сказал он.
По словам Цузанаускаса, водители из третьих стран приезжают в Литву за большие деньги.
„Чтобы человек мог приехать в Литве, он должен заплатить около 3000 евро. Это большие деньги для водителей, ведь средние зарплаты там, откуда они едут - около 200 евро. Приезжие вынуждены брать кредиты.
В Литве они стараются работать так, чтобы заработать и для семьи и выплатить кредит. Поэтому, если такой водитель остается без работы, он старается найти работу, лишь бы взяли, неважно куда“, – сказал Цузанаускас.
По его словам, работодатели проводят отбор в Литве.
„Они трудоустраивают не всех, кто приезжает. Поэтому растут объемы нелегального труда, такие люди, не получив работу, делают все, что могут.
Не хватает ответственности работодателей и учреждений. Ведь документы везде надо заполнять на двух языках – английском и литовском. Владеют ли приезжие из Казахстана, Беларуси, Африки литовским или английским? Заполнять надо много документов, сам работник без языка этого сделать не может“, – сказал Цузанаускас.
По его словам, трудоустройство иностранцев наносит вред литовским водителям.
„Литовские водители лишаются возможности вести переговоры о более высоких зарплатах. Поэтому водители вынуждены соглашаться на все условия или уходить с работы.
Иностранцы ничего не смыслят в законах, они соглашаются на любые условия договора. И те и другие становятся заложниками работодателей“, – сказал Цузанаускас.
Президент Литовской национальной ассоциации перевозчиков Linava Ромас Аустинскас подсчитал, что литовские транспортные компании привозят водителей из 24 стран мира. Больше всего работников приезжает из Беларуси, Украины и Узбекистана.
Он заверил, что компании вынуждены привозить воителей, потому что литовцы не хотят работать на этой позиции.
„Компании привозят работников, потому что в Литве водителями работают в основном люди старшего возраста. Они скоро уйдут на пенсию. А молодежь не хочет работать водителями. Обычно у молодых людей есть семьи, поэтому они не хотят уезжать в командировки на 4 недели и больше.
Поэтому литовцы не идут работать водителями. Поэтому приезжают иностранцы. Иностранцы приезжают сюда на заработки“, – сказал он.
Аустинскас отрицает, что иностранцам платят меньше денег.
„Это миф. В транспортном секторе все строго регламентировано, есть коллективные договоры. Мы не можем иностранцам платить меньше, чем литовцам“, – уверял он.
Однако он не исключал, что не все компании выполняют закон.
„Всякое может быть. Но этим должны заниматься учреждения, выявлять такие компании, наказывать их. Быть может надо чаще наказывать компании. Тогда нарушений станет меньше, в транспортном секторе будет больше прозрачности.
Наша ассоциация - за прозрачный бизнес и равные условия конкуренции“, – сказал Аустинскас.