2024.08.23 16:59

В Литве: производитель домов и бань увольняет всех работников

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Užimtumo tarnyba
Užimtumo tarnyba
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Гаргждайская компания Dolena, которая производила деревянные дома и бани, увольняет всех своих работников. Увольнения запланированы на сентябрь, а кредиторы договорились решить вопрос банкротства без суда. Ранее компания информировала СМИ о том, что остановились заказы в Норвегии.

Служба занятости 23 августа информировала Delfi, что 14 августа компания Dolena сообщила об увольнении группы работников.

„Предполагается увольнение всех работников (41), поскольку кредиторы провели собрание и решили решать вопрос банкротства без суда.

Увольняют 21 столяра/плотника, 6 подсобных работников, 4 менеджеров и 4 работников у станка. Люди будут уволены с 5 по 16 сентября“, – указала Служба занятости.

Компания информировала о прекращении деятельности, поскольку не получает заказы.

Baldų gamyba (asociatyvi nuotr.)

„Все производители деревянных домов были ориентированы на Скандинавский рынок. Причина неплатежеспособности одна – нет спроса в Норвегии, это было основным направлением сбыта“, – сказал Verslo žinios глава компании Эгидиюс Норвайшас.

По данным Центра реестра, в 2023 г. доходы компании составили 1,28 млн. евро, в 2022 г. – 2,45 млн. евро, в 2022 г. чистая прибыль была 71 700 евро, а в 2023 г. компания понесла убытки -421 200 евро:

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