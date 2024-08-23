В Литве: производитель домов и бань увольняет всех работников

Служба занятости 23 августа информировала Delfi, что 14 августа компания Dolena сообщила об увольнении группы работников.
„Предполагается увольнение всех работников (41), поскольку кредиторы провели собрание и решили решать вопрос банкротства без суда.
Увольняют 21 столяра/плотника, 6 подсобных работников, 4 менеджеров и 4 работников у станка. Люди будут уволены с 5 по 16 сентября“, – указала Служба занятости.
Компания информировала о прекращении деятельности, поскольку не получает заказы.
„Все производители деревянных домов были ориентированы на Скандинавский рынок. Причина неплатежеспособности одна – нет спроса в Норвегии, это было основным направлением сбыта“, – сказал Verslo žinios глава компании Эгидиюс Норвайшас.
По данным Центра реестра, в 2023 г. доходы компании составили 1,28 млн. евро, в 2022 г. – 2,45 млн. евро, в 2022 г. чистая прибыль была 71 700 евро, а в 2023 г. компания понесла убытки -421 200 евро: