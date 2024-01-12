В Литве продолжает увеличиваться разница между ценами на бензин и дизельное топливо

 
средние цены на топливо – самые низкие среди стран Балтии
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis
За неделю средние цены на топливо в Литве изменились по-разному: средняя цена на бензин несколько снизилась, а на дизельное топливо выросла, сообщает Литовское агентство энергетики (ЛАЭ).

Средние цены на топливо – самые низкие среди стран Балтии, а бензин по-прежнему дешевле, чем в Польше.

В Литве с начала октября бензин стал дешевле дизельного топлива, и эта разница в цене за неделю увеличилась на 0,03 евро/л и уже достигает 0,09 евро/л.

8 января 2024 года средняя цена на дизельное топливо в Литве составляла 1,51 евро/л, а средняя цена на бензин – 1,42 евро/л. Средняя цена на бензин на прошлой неделе снизилась на 0,3%, или 0,004 евро/л, а на дизельное топливо выросла на 1,3%, или 0,019 евро/л.

Средние цены на бензин за неделю выросли в Эстонии и Германии (2,3% и 1% соответственно).

Средние цены в Литве, Латвии и Польше снизились на 0,1-0,6%. Средняя цена на бензин в Польше составляет 1,44 евро/л и на 0,02 евро/л выше, чем в нашей стране. Для сравнения, средние цены на бензин в Эстонии и Латвии составляют 1,66 евро/л и 1,58 евро/л соответственно.

Средние цены на дизельное топливо увеличились в Литве, Эстонии и Германии (0,8-2,3%).

Средние цены снизились в Латвии и Польше (на 0,1% и 0,5% соответственно).

Цена на дизельное топливо в Литве на 0,03 евро/л выше средней цены на дизельное топливо в Польше.

В Эстонии и Латвии средняя цена на дизельное топливо в настоящее время составляет 1,56 евро/л и 1,58 евро/л соответственно.

Средние цены на бензин в странах Балтии сейчас на 2,7-3,7% ниже, чем 12 месяцев назад, а в Польше и Германии цены выше – на 3,1% и 5,1% соответственно.

За последние 12 месяцев средние цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах снизились на 5,9-10,1%, за этот период больше всего бензин подешевел в Литве – 3,7%, дизельное топливо – в Эстонии – 10,1%.

ЛАЭ напоминает, что в декабре 2023 года оптовые цены на топливо снизились: бензин подешевел на 0,02 евро/л, дизельное топливо – на 0,05 евро/л.

За первую декаду января 2024 года оптовые цены на бензин несколько снизились – на 0,001 евро/л, а цены на дизельное топливо выросли на 0,04 евро/л.

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