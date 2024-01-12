В Литве продолжает увеличиваться разница между ценами на бензин и дизельное топливо

Средние цены на топливо – самые низкие среди стран Балтии, а бензин по-прежнему дешевле, чем в Польше.

В Литве с начала октября бензин стал дешевле дизельного топлива, и эта разница в цене за неделю увеличилась на 0,03 евро/л и уже достигает 0,09 евро/л.

8 января 2024 года средняя цена на дизельное топливо в Литве составляла 1,51 евро/л, а средняя цена на бензин – 1,42 евро/л. Средняя цена на бензин на прошлой неделе снизилась на 0,3%, или 0,004 евро/л, а на дизельное топливо выросла на 1,3%, или 0,019 евро/л.

Средние цены на бензин за неделю выросли в Эстонии и Германии (2,3% и 1% соответственно).

Средние цены в Литве, Латвии и Польше снизились на 0,1-0,6%. Средняя цена на бензин в Польше составляет 1,44 евро/л и на 0,02 евро/л выше, чем в нашей стране. Для сравнения, средние цены на бензин в Эстонии и Латвии составляют 1,66 евро/л и 1,58 евро/л соответственно.

Средние цены на дизельное топливо увеличились в Литве, Эстонии и Германии (0,8-2,3%).