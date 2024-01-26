В Литве продолжает расти закупочная цена на молоко

 
цена уже превысила средний показатель роста в Европе
ELTA
ru.DELFI.lt
Karvės
Karvės
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Средняя закупочная цена на натуральное молоко в декабре в Литве повышалась четвертый месяц подряд и достигла 436,62 евро за тонну – на 4% больше, чем в ноябре, сообщает Центр сельскохозяйственных данных (ЦСХД).

С августа прошлого года, когда цена на сырое молоко в Литве начала расти, она выросла на 29%.

По данным ЦСХД, цена на молоко в Литве росла намного быстрее, чем в среднем по Евросоюзу, а цена, уплачиваемая крупным литовским поставщикам, сравнялась и превышала среднюю цену по Европе.

Крупным производителям молока в Литве за натуральное молоко в декабре переработчики платили в среднем 473,54 евро за тонну. За месяц цена на это молоко выросла на 3,2%.

Согласно предварительным данным Обсерватории молочного рынка ЕС, средняя цена на сырое молоко в Сообществе в декабре прошлого года выросла на 1,5%, до 461,4 евро за тонну.

По мере роста закупочных цен на молоко в Литве росло и производство молока в хозяйствах.

В октябре 2023 года молока в Литве было закуплено на 5,7%, в ноябре – на 4,4%, а в декабре – на 6% больше по сравнению с теми же месяцами 2022 года.

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