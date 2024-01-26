В Литве продолжает расти закупочная цена на молоко

С августа прошлого года, когда цена на сырое молоко в Литве начала расти, она выросла на 29%.

По данным ЦСХД, цена на молоко в Литве росла намного быстрее, чем в среднем по Евросоюзу, а цена, уплачиваемая крупным литовским поставщикам, сравнялась и превышала среднюю цену по Европе.

Крупным производителям молока в Литве за натуральное молоко в декабре переработчики платили в среднем 473,54 евро за тонну. За месяц цена на это молоко выросла на 3,2%.

Согласно предварительным данным Обсерватории молочного рынка ЕС, средняя цена на сырое молоко в Сообществе в декабре прошлого года выросла на 1,5%, до 461,4 евро за тонну.

По мере роста закупочных цен на молоко в Литве росло и производство молока в хозяйствах.