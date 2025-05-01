2025.05.01 13:32

В Литве проданы сетевые рестораны Delano и Can Can Pizza

 
ru.DELFI.lt
"Can can pizza"
"Can can pizza"
ФОТО: DELFI / Juozas Markevičius

Группа Vilniaus prekyba, которой управляет Нериюс Нума, продала сети ресторанов Delano и Can Can Pizza, пишет портал madeinvilnius.lt со ссылкой на BNS.

Vilniaus prekyba 30 апреля сообщила о завершении сделки по продаже акций Delano компании Defood, которую контролирует эстонская Mirrow Institute.

По данным Vilniaus prekybа, сеть кафе Caif Cafe и ресторанов самообслуживания „12“, которые также принадлежат Delano, были отделены и остались в группе Vilniaus prekybа как отдельные компании CCF Kavinės и Restoranai Dvylika.

Эти компании возглавляет Андрюс Василяускас.

Mirrow Institute принадлежат 45 ресторанов в Эстонии и Латвии.

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