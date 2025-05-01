В Литве проданы сетевые рестораны Delano и Can Can Pizza

Vilniaus prekyba 30 апреля сообщила о завершении сделки по продаже акций Delano компании Defood, которую контролирует эстонская Mirrow Institute.
По данным Vilniaus prekybа, сеть кафе Caif Cafe и ресторанов самообслуживания „12“, которые также принадлежат Delano, были отделены и остались в группе Vilniaus prekybа как отдельные компании CCF Kavinės и Restoranai Dvylika.
Эти компании возглавляет Андрюс Василяускас.
Mirrow Institute принадлежат 45 ресторанов в Эстонии и Латвии.
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