В Литве продан "сказочный" домик: цена на аукционе выросла почти в два раза

Стартовая цена объекта была чуть больше 27 000 евро.
Уникальный объект может стать уютной усадьбой, творческой мастерской или коммерческим домом отдыха.
Площадь постройки - 49 кв. м. Здание отличается уникальным дизайном и находится в сосновом бору. Вместе с постройкой продан участок 1,7 сотки.
Это здание было построено в 1940 г. В 600 м от постройки находятся озера Варенис и Глукас. Неподалеку проходит магистральная дорога A4 (Вильнюс-Варена-Гродно), поэтому сообщение с этим домиком удобное.
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