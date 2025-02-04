В Литве призывают вернуться к идее „налога на сахар“: у соседей он уже есть

„Налог на сахар“ - в мире не новость“, – сказал экономист банка Luminor Маурицас. По его словам, во многих странах он уже действует.
„Аппетиты Литвы в последнее время значительно возросли. Раньше у нас был сбалансированный и немного профицитный бюджет, а сейчас речь идет о дефиците в 3%, который мы почти превышаем. Надо понять, что большая часть роста связана с расходами на оборону, но надо думать о том, что ждет в будущем“, – сказал экономист.
По его словам, Литва должна повышать доходы, один из способов - введение „налога на сахар“. Маурицас сказал, что боятся нечего, налог коснется не сахара, а содержащих его товаров, например, газированные сладкие напитки.
„Люди опасаются, что введут налог на сахар, но это не так, речь идет о том сахаре, который в составе товаров“, – сказал он.
Точный тариф он не назвал, о сказал, что литр таких напитков может облагаться налогов в размере 10 центов.
„Никто этого не почувствует – это не товары первой необходимости. У нас нет такой культуры.
Я бы это назвал „налогом на лень“, у людей нет воли к поиску альтернативы“, – сказал экономист.
Он также сказал, что это не те товары, за которыми литовцы ездят в Польшу.
„Может, не придется повышать подоходный налог или НДС. Тут нужен творческий подход, стараться собирать налоги косвенно, такие налоги наносят меньше вреда экономике и жителям.
Люди могут просто не покупать сладкие напитки и не будут платить такой налог“, – сказал он.
О введении „налога на сахар“ говорил и экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис. Он сказал, что такой налог принес бы в бюджет около 100 млн. евро.
Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Альгирдас Сисас сказал, что важно понять, с какой целью вводится такой налог.
„На прошлой неделе мы общались с латвийским коллегой. Он сказал, что в Латвии есть такой налог. Я не думаю, что это те деньги, которые обеспечат финансирование обороны и большой сбор в бюджет.
Все зависит от цели. Если мы заботимся о здоровье, о больных диабетом, статистика показывает, что такая проблема есть не только в Литве, но и во всем мире. В таком случае стараются ограничить сахар.
Но другой момент – поступления в бюджет. Если цель - здоровье, все приветствуется, но если ради сборов денег, то тут стен миллионов не будет“, – сказал депутат.
Экс-министр финансов Скайсте сказала, что на оборону надо очень много денег.
„Удвоенное финансирование обороны означает серьезные перемены в нашей налоговой системе. Недостаточно одного небольшого изменения“, – сказала Скайсте.
Она заметила, что у соседних стран, которые уже ввели этот налог, есть проблемы с практической частью осуществления порядка.
„Это значит, что подорожает определенная группа товаров, а ведь такие напитки чаще покупают малоимущие жители. Поэтому сложно говорить, что такой налог не скажется на ценах.
Надо оценить контекст и считать. Однако, я считаю, что основное назначение этого налога, улучшение здоровья людей“, – сказала Скайсте
„Налог на сахар“ есть в Польше и в Латвии. В Латвии он действует с начала 2021 года. Когда этот налог появился в Польше, сообщалось о подорожании сладких газированных напитках примерно на 35%.
Больше всего подорожали популярные напитки - Fanta и Coca-Cola , например, последняя подорожала на 40%.
В Эстонии такой налог планируют ввести с начала 2026 года.