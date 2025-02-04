В Литве призывают вернуться к идее „налога на сахар“: у соседей он уже есть

„Люди опасаются, что введут налог на сахар, но это не так, речь идет о том сахаре, который в составе товаров“, – сказал он.

По его словам, Литва должна повышать доходы, один из способов - введение „налога на сахар“. Маурицас сказал, что боятся нечего, налог коснется не сахара, а содержащих его товаров, например, газированные сладкие напитки.

„Аппетиты Литвы в последнее время значительно возросли. Раньше у нас был сбалансированный и немного профицитный бюджет, а сейчас речь идет о дефиците в 3%, который мы почти превышаем. Надо понять, что большая часть роста связана с расходами на оборону, но надо думать о том, что ждет в будущем“, – сказал экономист.

„Налог на сахар“ - в мире не новость“, – сказал экономист банка Luminor Маурицас. По его словам, во многих странах он уже действует.

Точный тариф он не назвал, о сказал, что литр таких напитков может облагаться налогов в размере 10 центов.

„Никто этого не почувствует – это не товары первой необходимости. У нас нет такой культуры.

Я бы это назвал „налогом на лень“, у людей нет воли к поиску альтернативы“, – сказал экономист.

Он также сказал, что это не те товары, за которыми литовцы ездят в Польшу.

„Может, не придется повышать подоходный налог или НДС. Тут нужен творческий подход, стараться собирать налоги косвенно, такие налоги наносят меньше вреда экономике и жителям.

Люди могут просто не покупать сладкие напитки и не будут платить такой налог“, – сказал он.