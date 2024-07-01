В Литве предлагают присвоить заводу Rheinmetall особый статус и начать его строительство без разрешения

По мнению министерства, такое ускорение проекта необходимо с учетом как геополитической ситуации, так и того факта, что Литва в настоящее время большую часть своей техники и боеприпасов закупает на международных рынках, поэтому страна зависит от зарубежных поставщиков.
„При закупке большей части вооружений и боеприпасов на международных рынках, безопасность Литовского государства начинает зависеть от поставщиков из зарубежных стран. В целях предоставления Литовской армии беспрепятственного доступа к необходимому вооружению и боеприпасам, отвечающего потребностям государства, необходимо обеспечить удовлетворение основных государственных нужд хозяйствующими субъектами, действующими на территории Литвы“, – отмечается в проекте постановления.
В проекте также упоминается, что реализация такого проекта будет способствовать достижению как национальных целей, так и целей Европейского союза (ЕС), среди которых – принципы развития оборонной промышленности и безопасности на 2023-2027 гг.
В оценке предложения Министерства национальной обороны (Минобороны) отмечается, что появление вышеупомянутого завода удовлетворит потребность в усилении Литовской армии, предусмотренную в Программе укрепления и развития системы национальной обороны.
„С учетом этого можно обоснованно утверждать, что строительство завода по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм в Литве с участием производителя из страны-стратегического партнера обеспечит насущные потребности безопасности и обороны государства: в настоящее время обеспечить Литовскую армию необходимым количеством боеприпасов, а также обеспечить бесперебойную поставку боеприпасов Литовской армии в случае угрозы“, – утверждают в Минобороны.
„Такая разрушительная мощь необходима для эффективной нейтрализации сил противника и уничтожения оборонительных позиций“, – подчеркивается в аналитической записке.
Также, по мнению Минобороны, возможность оснащения Литовской артиллерии снарядами отечественного производства обеспечивает безопасность страны, а потенциальные противники будут менее склонны к развязыванию конфликта.
„Потенциальные противники менее склонны начинать конфликт, если знают о существующих возможностях и гарантированных поставках боеприпасов“, — говорится в оценке.