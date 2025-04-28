В Литве подорожали билеты на междугородние автобусы: наблюдается непонятная тенденция

Президент Литовской ассоциации перевозчиков пассажиров Гинтарас Накутис сказал, что не может комментировать, повысили ли цены небольшие компании, поскольку в ассоциации этот вопрос не обсуждают, однако он подтвердил, что цены выросли в основном из-за подорожания горючего и роста зарплат. Еще одна причина – компании покупают новые автобусы, приспособленные для перевозки инвалидов.

„Можно сказать, что хочешь 5, 7, 8 или 10% прибыли, и поднять на столько цену. Но если ты перегнешь палку, пассажиры не будут пользоваться услугами. Значит, доходов не будет. Это субтильный момент, в убыток работать не получается, но и прибыли особой нет. Смотрим на общий результат. Зимой бывает хуже, летом чуть лучше“, – сказал Накутис.