В Литве подорожали билеты на междугородние автобусы: наблюдается непонятная тенденция

Например, билеты на экспресс Вильнюс-Алитус подорожали с 9,20 до 9,80 евро.
Представители компаний Kautrа и Toks подтвердили Delfi, что цены поднялись.
„В конце марта пересмотрели цены. Цены увеличились на 3–5%. Это незначительное изменение с учетом расходов на деятельность. Большая часть цен не менялась с 2022 года“, – сказал Delfi представитель Kautrа Юстинас Вадлуга.
По его словам, долгое время пытались не повышать цены, но рост цен на горючее, ремонт автобусов, повышение зарплат и другие расходы заставили пересмотреть цены.
Представитель компании Toks Йонас-Альгирдас Кучинскас также сказал: „С начала этого года вступили в силу новые тарифы акциза, повысили зарплаты. Эти факторы повлияли на наш бизнес, поэтому в феврале билеты подорожали в среднем на 1,5%“.
Президент Литовской ассоциации перевозчиков пассажиров Гинтарас Накутис сказал, что не может комментировать, повысили ли цены небольшие компании, поскольку в ассоциации этот вопрос не обсуждают, однако он подтвердил, что цены выросли в основном из-за подорожания горючего и роста зарплат. Еще одна причина – компании покупают новые автобусы, приспособленные для перевозки инвалидов.
По подсчетам Накутиса, Kautra в прошлом году купила 40, а Toks – 23 новых автобуса.
Однако повышение цен на автобусные перевозки - чувствительный вопрос.
„Можно сказать, что хочешь 5, 7, 8 или 10% прибыли, и поднять на столько цену. Но если ты перегнешь палку, пассажиры не будут пользоваться услугами. Значит, доходов не будет. Это субтильный момент, в убыток работать не получается, но и прибыли особой нет. Смотрим на общий результат. Зимой бывает хуже, летом чуть лучше“, – сказал Накутис.
Статистика за 2024 год показала, что поездки на поезде уже превысили допандемический уровень, а вот автобусные перевозки такого показателя не достигли (междугородние составили 92%, а пригородные - 83%).
Кроме того, в 2024 году значительно снизилось число пассажиров, Накутис сказал, что это ничем объяснить не получается.