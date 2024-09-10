В Литве планируется создать склад резерва медицинских средств стоимостью 97 млн евро

Сообщается, что реализация проекта RescEU в Литве началась 1 января.
Канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене отмечает, что с этого года склады резерва медицинских средств ЕС создаются не только в Литве, но и в Чехии, Франции, Финляндии, Португалии, Польше и Румынии.
„Всего на это выделено 690 млн евро, из которых 97 млн выделено Литве. (…) Такое доверие, проявленное Европейской Комиссией к возможностям Литвы реализовать этот проект стратегического значения, является большой ответственностью перед всем ЕС и исключительной возможностью для дальнейшего усиления управления кризисами и угрозами не только в ЕС, но и в Литве, для более тесного сотрудничества с партнерами в ЕС“, - сказала Ю. Гребенковене.
Сообщается, что потребности пострадавших стран в масштабах ЕС администрирует Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC), а деятельность склада RescEU, созданного в Литве, будет координировать ЦЧСОЗ. Ответственная группа должна будет обеспечить, чтобы после получения информации от ERCC в течение 12 часов пакет помощи был отправлен в зону бедствия или кризиса, говорится в сообщении.