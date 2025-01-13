В Литве отмечают интересную тенденцию: выросла не только стоимость товаров

Читатель Delfi сказал, что был очень удивлен, когда пришел в магазин и заметил, что молоко подорожало на 20-40 евроцентов. Однако он заметил, что все упаковки стали одинаковыми – раньше бывали и упаковки 0,9 л, а сейчас все литровые.
Однако он заметил, что в интернет-магазинах еще есть упаковки 0,9 л, но их уже нельзя купить. Он заметил, что эти изменения касаются продукции Rokiškio pienas.
Глава Rokiškio sūris Далюс Трумпа сказал Delfi, что упаковки на самом деле увеличили.
„Мы заметили на рынке такое желание – люди хотели, чтобы упаковки было не 0,9 л, а 1 л, вот и перешли на такую тару“, – заметил он.
Он заверил, что в планах нет уравнивания всех упаковок, ориентируются на пожелания жителей.
„Изменение объема упаковок никак не влияет на цены, на них больше всего влияют цены на сырье. Поэтому увеличение упаковок практически не повлияло на цены“, – сказал Трумпа.
Из-за повышения закупочных цен на молоко, дорожают все молочные продукты. В ноябре 2024 года средняя закупочная цена на молоко составляла 566,77 евро за тонну и была на 10,5% выше, чем в октябре (512,92 евро).
По сравнению с 2023 годом, закупочные цены на молоко выросли на 35,1%.
По словам переработчиков, 70% средней себестоимости молока составляет закупочная цена на молоко.
Государственное агентство данных отмечает, что в последние месяцы подорожала часть молочных продуктов.
Например, килограмм сыра в июле стоил 10,97 евро, а в ноябре – 11,24. 500 г сметаны в среднем подорожали с 2,81 до 2,95 евро, а 200 г сливочного масла на 20 центов – с 2,44 до 2,64 евро. Между тем средняя цена на молоко почти не изменилась – осталась 1,21 евро.
Правда на цены может влиять растущий импорт молочных товаров из Польши.
Представитель Pricer.lt Арунас Визицкас прежде сказал Delfi, что закупочные цены на молоко достигли своего максимума, это системная проблема. Малые хозяйства, продававшие молоко дешевле, скорее всего, закрылись, а крупные могут лавировать ценами.
„Поэтому молочные товары стали дорожать, а некоторых даже не хватает. Речь идет о сливочном масле. А если говорить о подорожании, то продукция Dvaras за несколько месяцев подорожала на 10-20 центов. Что касается сливочного масла, то самого дешевого обычно не бывает или оно бывает эпизодически“, – сказал Визицкас.