В Литве отмечают интересную тенденцию: выросла не только стоимость товаров

Читатель Delfi сказал, что был очень удивлен, когда пришел в магазин и заметил, что молоко подорожало на 20-40 евроцентов. Однако он заметил, что все упаковки стали одинаковыми – раньше бывали и упаковки 0,9 л, а сейчас все литровые.

Однако он заметил, что в интернет-магазинах еще есть упаковки 0,9 л, но их уже нельзя купить. Он заметил, что эти изменения касаются продукции Rokiškio pienas.

Глава Rokiškio sūris Далюс Трумпа сказал Delfi, что упаковки на самом деле увеличили.

„Мы заметили на рынке такое желание – люди хотели, чтобы упаковки было не 0,9 л, а 1 л, вот и перешли на такую тару“, – заметил он.

Он заверил, что в планах нет уравнивания всех упаковок, ориентируются на пожелания жителей.