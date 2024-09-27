В Литве обанкротилась большая логистическая компания: в ней работали 1000 человек

Об этом компания 27 сентября информировала Вильнюсскую биржу через Nasdaq.

„Судебный процесс, связанный с реструктуризацией затянулся, это вызвало неплатежеспособность компании, она утратила жизнеспособность. С учетом динамики деятельности и финансовых показателей было решено возбудить дело о банкротстве“, – сказала гендиректор Integre Trans Жана Кел.

Представитель Вильнюсского окружного суда Лина Немейкайте 27 сентября сказала, что суд еще не получал заявления компании о возбуждении дела о банкротстве.