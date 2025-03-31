В Литве нелегально выбрасывают 200 тонн шин в год: какие грозят штрафы

„Ежегодно Государственное лесничество собирает в литовских лесах от 150 до 200 тонн шин“,– сказал Иванаускас.

Специалист отметил, что за последние 10 лет люди стали сознательнее. Согласно статистике Министерства охраны окружающей среды, в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, количество шин в лесах сократилось на 40%. Однако количество нарушений огромно.

„Шины - это опасные отходы. В процессе разложения они выделяют ядовитые вещества, загрязняют грунтовые воды, растения“.

На опушках лесов и в других удаленных местах люди по-прежнему выбрасывают старые шины. Они представляют угрозу природе. Представитель Государственного лесничества Марюс Иванаускас сказал, что такие отходы наносят необратимый ущерб природе:

По словам Иванаускаса, поймать нарушителей сложно. Однако есть положительные примеры, когда люди информируют о нарушении.

„Скажем, за одну выброшенную в неположенном месте шину грозит штраф 30-90 евро, кроме того, требуется возместить нанесенный природе ущерб - 44 евро“, – сказал Каузонас.

Представитель министерства Миндаугас Каузонас призывает граждан, зафиксировавших подобное нарушение, информировать Департамент охраны окружающей среды по номеру 112 или фиксировать нарушение на карте tvarkaulietuva.lt.

„Стоит передача этого мусора на утилизацию, а где еще рабочие руки, которые собирают мусор и перевозят его. Это дорого“, – заметил Иванаускас.

„Бывает, что удается поймать, но лишь небольшую часть. Штрафы бывают большими, поскольку ущерб большой“, – сказал он.

По словам Каузонаса, помогает интерактивная карта tvarkaulietuva.lt – на ней фиксируется все больше нарушений, жители информируют департамент об увиденных нарушениях.

„Это показывает, что люди не равнодушны, они сознательны и понимают, что отходы - это вред, вот и информируют о них“, – сказал он.

Водитель, покупая новые шины, сразу платит и за их сбор и переработку, поэтому нет необходимости складировать старые шины дома или в гаражах.