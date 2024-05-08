В Литве не хватает более 2000 младших медсестер

Согласно пресс-релизу Службы занятости, в последние годы работодатели ежеквартально размещают более 300 вакансий для помощников медсестер. Наибольший спрос на них наблюдается в муниципалитетах Вильнюса и Каунаса.

„Эту профессию обычно выбирают те, кто уже имеет личный опыт ухода за своими близкими. Почти 30 проц. клиентов, воспользовавшихся поддержкой по программам обучения помощников медсестер, были в возрасте 55 лет и старше“, - сказала руководитель Отдела планирования и мониторинга Дале Чичелене.