В Литве не хватает более 2000 младших медсестер

Согласно пресс-релизу Службы занятости, в последние годы работодатели ежеквартально размещают более 300 вакансий для помощников медсестер. Наибольший спрос на них наблюдается в муниципалитетах Вильнюса и Каунаса.
„Эту профессию обычно выбирают те, кто уже имеет личный опыт ухода за своими близкими. Почти 30 проц. клиентов, воспользовавшихся поддержкой по программам обучения помощников медсестер, были в возрасте 55 лет и старше“, - сказала руководитель Отдела планирования и мониторинга Дале Чичелене.
По данным Службы занятости, статус Литвы как одного из наиболее быстро стареющих обществ в Европе увеличивает потребность в специалистах по сестринскому делу. Всемирная ассоциация служб занятости (WAPES) прогнозирует, что к 2050 году каждый четвертый житель Европы будет в возрасте 65 лет и старше. Многим другим людям с проблемами со здоровьем также понадобится помощь медсестер.
По данным исследования Службы занятости „Профессии будущего“ количество персональных медицинских помощников (в том числе младших медицинских сестер) за пять лет выросло на 1,2 тыс., или 15,5 проц. Несмотря на то, что количество медицинских сестер растет пять лет подряд, их нехватка сохраняется из-за растущей потребности в сестринских услугах в учреждениях здравоохранения и частном секторе.