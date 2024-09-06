В Литве на рынке недвижимости в августе зафиксирован рост

„Август стал вторым месяцем подряд и третьим в этом году, когда рынок недвижимости превысил символическую отметку в 10 тысяч зарегистрированных сделок с недвижимостью. Последний месяц лета также сократил отставание от прошлогоднего общего результата. В целом по количеству зарегистрированных сделок с недвижимостью лето этого года уже не отстало от аналогичного прошлогоднего периода“, – сказал аналитик данных Центра реестров Паулюс Рудзкис.

Сообщается, что за восемь месяцев текущего года в Литве было зарегистрировано 71,6 тыс. объектов недвижимости, переданных по сделкам купли-продажи. Это на 5 проц. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, августовские продажи за год выросли почти на 5 проц. – до 10,4 тыс., говорится в сообщении.