В Литве на реновацию многоквартирных домов выделено 192 млн евро из средств ЕС

Как указывается в сообщении Министерства финансов, программа реновации (модернизации) многоквартирных домов существенно способствует достижению цели Литвы по эффективному использованию энергоресурсов и снижению воздействия на окружающую среду, обеспечивая непрерывное финансирование.

Фонд модернизации многоквартирных домов, который с 2015 года предоставляет льготные кредиты на реновацию многоквартирных домов, уже инвестировал более 400 млн. евро в проекты, направленные на повышение энергоэффективности и условий жизни.

В Литве уже обновлено более 3,5 тыс. многоквартирных домов – это около 12% всех многоквартирных домов, подлежащих реновации.

В настоящее время в стране реализуется около 1,3 тыс. проектов модернизации.