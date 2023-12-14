В Литве на продвижение авиарейсов и открытие новых направлений в этом году выделят 3 млн евро

"Мы стремимся расширить географию полетов за счет обеспечения удобных стыковок с основными транзитными аэропортами. Совместно с Министерством экономики и инноваций и Вильнюсским городским самоуправлением мы сосредоточили усилия на целенаправленной работе и в ближайшие годы предусмотрели на эти цели до 10 млн евро, эти средства будут направлены на обеспечение спроса и предложения полетов. Мы надеемся, что это поможет развитию туризма, привлечению новых инвестиций и в целом обеспечит более высокую экономическую отдачу", - сказал министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.