В Литве на аналогичной корзине товаров в разных торговых сетях можно сэкономить почти 5,5 евро

Как сообщает SeeNext, в ходе исследования, проведенного 19 марта, тайные покупатели посетили магазины пяти крупнейших торговых сетей Вильнюса и Каунаса – Iki, Lidl, Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper.
Для покупок была выбрана корзина из 26 самых дешевых потребительских товаров, выбранных из разных продовольственных категорий: молочные продукты, мясо, продукты зернового происхождения, бакалея, фрукты и овощи, напитки.
В ходе этого исследования, выбрав самые дешевые потребительские товары, удалось сэкономить более 5 евро. Самая низкая цена приобретенной корзины товаров составила 35,69 евро – в магазине Lidl, а самая высокая цена корзины аналогичных товаров – 40,99 евро в магазине Norfa.
Дешевле всего товары обошлись в двух торговых сетях – Lidl и Maxima: средняя стоимость товаров, зафиксированная в Lidl, составила почти 36 евро, а в Maxima приблизилась к 37 евро.
Тогда как средняя стоимость корзины товаров, купленной в Rimi и Iki, превысила 38 евро, а самой дорогой оказалась торговая сеть Norfa, так как средняя стоимость корзины товаров составила почти 41 евро.
По данным исследования SeeNext, сгруппировав купленные товаров по их типам выяснилось, в каких магазинах конкретный товар стоит дешевле всего.
В ходе исследования было замечено, что самая большая разница в ценах возникла в трех категориях – молоко, фрукты и овощи, напитки.
Самые дешевые молочные продукты можно было приобрести в торговой сети Lidl за 7,26 евро, а самые дорогие в торговой сети Iki – 8,64 евро, поэтому разница в цене составила 1,38 евро.
Самая низкая цена на фрукты и овощи была зафиксирована в торговой сети Lidl – 2,29 евро, а самая высокая – в торговой сети Iki – 3,07 евро, разница цен составила 0,78 евро.
В категории напитков цены на товары различались больше всего – более чем 3,5 евро.
Самые дешевые напитки были в торговых сетях Iki, Lidl и Maxima – по 8,82 евро, а самая высокая цена на эту категорию товаров зафиксирована в торговой сети Norfa – 12,44 евро.
В категориях зерновых продуктов, мяса и остальной корзины ценовые различия были незначительными.
Самые низкие цены на зерновые продукты в этом месяце были в торговых сетях Iki, Lidl, Maxima и Rimi – по 3,18 евро, а самая высокая цена на эту группу продуктов зафиксирована в сети Norfa – 3,26 евро.
Дешевле всего мясные продукты можно было купить в торговых сетях Lidl и Rimi – 10,02 евро. Дороже продукты этой категории стоили в торговой сети Iki – 10,36 евро.
В категории остальных продуктов корзины, состоящей из темного шоколада, сахара, яиц и подсолнечного масла, замечено, что меньше всего за них пришлось заплатить в торговой сети Norfa – 4,07 евро, а больше всего в торговой сети Rimi – 4,52 евро.
В ходе данного исследования в корзину из 26 самых дешевых потребительских товаров входили: яблоки (55 мм, 1 кг), бананы (1 кг), картофель (1 кг), батон (300 г), макароны спагетти (400 г), рассыпчатый длиннозерный рис (800 г), рассыпчатая гречка (800 г), куриные яйца (размер М, 10 шт.), подсолнечное масло (1 л), белый сахар (1 кг), темный шоколад (40 проц. какао, 100 г), ванильный глазированный сырок (45 г), филе куриной грудки (1 кг), свежий цыпленок бройлер (1 кг), колбаса вареная из свинины и/или говядины (1 кг), греческий йогурт (10 проц. жирности, 400 г), кефир в пакете (2,5 проц. жирности, 1 л), сметана в банке (30 проц. жирности, 400 г), фасованный ферментированный сыр (45 проц. жирности, 250 г), свежее молоко в пакете (2,5 проц. жирности, 1 л), творог (9 проц. жир., 180 г), сливочное масло (82 проц. жирности, 180 г), минеральная негазированная вода (1,5 л), апельсиновый сок (100 проц., 1 л), светлое пиво без залога (около 5 градусов, 1 л), самая дешевая водка (38-40 градусов, 0,5 л).
Перед покупкой товар фотографируется на полке, также фиксируется чек о покупке – на основании этого анализируются и сравниваются цены.
Без фотографии товара и отметки в чеке покупка в анализе не учитывается. Если указанный товар невозможно найти в торговой точке, его ищут в другом магазине того же типа. Если его невозможно найти и в другом магазине, приобретается альтернативный товар из соответствующей товарной группы.
Корзина составлена таким образом, чтобы товары в ней можно было объективно сравнивать – товары имеют одинаковые характеристики, максимально схожую расфасовку и одинаковый тип упаковки. Это позволяет в ходе исследования сравнить самые дешевые товары с заданными характеристиками, которые можно найти во всех торговых сетях. Подчеркивается, что в отдельных супермаркетах есть возможность найти более дешевые товары той же категории (но с разными характеристиками).
Во время исследования не использовались карты лояльности или дисконтные карты, а также не считалась комиссия за депозит.
Цены на товары указаны без скидок и рассчитываются исходя из цен, указанных в чеке. Цены на товары, на которые была предоставлена скидка, были пересчитаны на основе первоначальных цен на товары, указанных в чеке.
В тех случаях, когда цена до скидки не указана в чеке, но видна в прайс-листе, в расчете используется цена из прайс-листа, а не чека.
Если цена до скидки не указана в чеке покупки или в прайс-листе и ее невозможно определить, в расчетах используется цена, указанная в чеке покупки и заплаченная за товар. В случае отличия цены обычного (без акции) прайс-листа от цены, указанной в чеке, фиксируется расхождение цен между прайс-листом и чеком.