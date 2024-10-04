В Литве молокоперерабатывающее предприятие обязано выплатить бывшей работнице 36 000 евро

Бывшему работодателю придется возместить 26 тыс. евро материального и 10 тыс. евро морального ущерба, сообщили в суде.
По словам женщины, обратившейся в окружной суд с иском о возмещении ущерба, на протяжении всей своей трудовой жизни она подвергалась воздействию профессиональных факторов риска, работа без защитных средств привела к появлению профессиональных заболеваний, она потеряла трудоспособность и, в конечном итоге, из-за ухудшения здоровья потеряла работу и лишилась источника дохода.
Окружной суд удовлетворил иск частично и присудил с бывшего работодателя в пользу истицы компенсацию материального ущерба в размере более 27 тыс. евро и компенсацию морального ущерба в размере почти 5 тыс. евро.
Апелляционный суд Литвы в четверг постановил, что указанные в деле данные подтверждают, что незаконные действия работодателя и его вина в необеспечении безопасных и благоприятных для здоровья условий труда привели к ухудшению здоровья работницы.
В результате многолетней работы в небезопасных условиях, в актах о подтверждении профзаболевания, у женщины было диагностировано даже несколько профессиональных заболеваний, из-за чего она лишилась 45 проц. трудоспособности на неопределенный срок.
Апелляционный суд Литвы в два раза – до 10 тыс. евро – увеличил компенсацию морального ущерба, присужденную в пользу истицы решением районного суда.
При определении размера морального ущерба суд учел тот факт, что женщина проработала на предприятии более 30 лет, в результате необеспечения безопасных и благоприятных для здоровья условий труда у нее было выявлено еще четыре различных расстройства здоровья, она потеряла 45 проц. трудоспособности из-за профессиональных заболеваний, ее здоровье необратимо нарушено, а последствия травм здоровья ощущаются ежедневно.
Кроме того, судейская коллегия учла и изменения экономической ситуации в стране, стоимости денег и уровня жизни.
Дело о возмещении ущерба рассматривалось в различных судах Литвы не один год.