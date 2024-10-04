В Литве молокоперерабатывающее предприятие обязано выплатить бывшей работнице 36 000 евро

Окружной суд удовлетворил иск частично и присудил с бывшего работодателя в пользу истицы компенсацию материального ущерба в размере более 27 тыс. евро и компенсацию морального ущерба в размере почти 5 тыс. евро.

По словам женщины, обратившейся в окружной суд с иском о возмещении ущерба, на протяжении всей своей трудовой жизни она подвергалась воздействию профессиональных факторов риска, работа без защитных средств привела к появлению профессиональных заболеваний, она потеряла трудоспособность и, в конечном итоге, из-за ухудшения здоровья потеряла работу и лишилась источника дохода.

Апелляционный суд Литвы в четверг постановил, что указанные в деле данные подтверждают, что незаконные действия работодателя и его вина в необеспечении безопасных и благоприятных для здоровья условий труда привели к ухудшению здоровья работницы.

В результате многолетней работы в небезопасных условиях, в актах о подтверждении профзаболевания, у женщины было диагностировано даже несколько профессиональных заболеваний, из-за чего она лишилась 45 проц. трудоспособности на неопределенный срок.

Апелляционный суд Литвы в два раза – до 10 тыс. евро – увеличил компенсацию морального ущерба, присужденную в пользу истицы решением районного суда.