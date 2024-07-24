2024.07.24 16:16

В Литве июньские закупочные цены на сырое молоко были на 8% выше прошлогодних

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Средняя закупочная цена на сырое молоко в июне составила 37,2 цента за килограмм
Средняя закупочная цена на сырое молоко в июне составила 37,2 цента за килограмм
ФОТО: StockMediaSeller | Shutterstock

Средняя закупочная цена на сырое молоко в июне составила 37,2 цента за килограмм, что на 8,1 проц. выше, чем в аналогичный прошлогодний период. При этом закупочная цена на молоко, по сравнению с маем, за месяц снизилась на 3 проц.

По данным Центра сельскохозяйственных данных, закупочная цена на молоко в прошлом месяце также была на четверть выше среднего многолетнего ценового показателя. В период 2017-2021 гг. средняя цена на молоко составила 29,9 цента за килограмм.

Крупным производителям молока в июне этого года скупщики платили в среднем 41,3 цента за килограмм, что на 5,4 проц. больше, чем ровно год назад. Крупными поставщиками сырья в Литве считаются те, кто реализует более 40 тонн молока в месяц.

Такие поставщики в июне этого года реализовали 62 проц. от общего объема сырого молока, закупленного в стране. За год доля закупки молока у крупных производителей увеличилась на 5 проц. (в июне прошлого года она составляла 57 проц.).

По данным Центра сельскохозяйственных данных, в июне этого года было закуплено 123,25 тыс. тонн молока, что на 3,5 проц. больше, чем в июне прошлого года, сообщается в пресс-релизе.

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