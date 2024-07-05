В Литве июнь не принес ожидаемого роста на рынке сделок с недвижимостью

В первом полугодии этого года по всей Литве было зарегистрировано 50,9 тыс. объектов недвижимости, переданных посредством сделок купли-продажи – на 9,6 проц. меньше, чем в январе-июне 2023 года, когда было зарегистрировано 56,3 тыс. продаж объектов недвижимости. Только в июне зарегистрировано 9,6 тыс. смен собственников недвижимости – на 9,4 проц. меньше, чем в июне прошлого года (10,6 тыс. объектов недвижимости) и на 7,6 проц. меньше, чем в мае текущего года (10,4 тыс. объектов недвижимости).

„В конце весны зафиксированный, пусть и небольшой, рост рынка сделок с недвижимостью, который нечасто наблюдается в этом году, вселял надежду на сохранение тенденций роста. Однако начало лета снова изменило кривую рынка недвижимости. С другой стороны, это не очень удивительно, поскольку подобные тенденции мы наблюдаем на протяжении всего этого года, а майский подъем отчасти был обусловлен благоприятной сравнительной базой из-за довольно скромных результатов мая прошлого года“, - цитируется в сообщении аналитик данных Центра регистров Паулюс Рудзкис.

В этом году по стране зарегистрировано 13,7 тыс. сделок с квартирами – на 12 проц. меньше, чем в январе-июне 2023 года, когда было зарегистрировано 15,6 тыс. сделок с квартирами. Только в июне перешло владельцев сменили 2,4 тыс. квартир – на 15,4 проц. меньше, чем в июне прошлого года (2,8 тыс. квартир) и на 7 проц. меньше, чем в мае этого года (2,6 тыс. квартир).

В Вильнюсе в этом году зарегистрировано 4,5 тыс. продаж квартир, или на 17,2 проц. меньше, чем в первом полугодии 2023 года, в Каунасе – 2 тысячи (на 9,5 проц. меньше), в Клайпеде – 1,2 тысячи (на 17 проц. меньше).