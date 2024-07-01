В Литве главным препятствием при трудоустройстве для украинцев попрежнему остается языковой барьер

По его данным, 71 проц. военных беженцев указали, что полны решимости вернуться в свою родную страну, когда будет безопасно, а еще 12 проц. ответили, что еще не решили.

„Основные потребности украинцев принципиально не меняются, для людей важнее всего финансовая стабильность и работа. Однако мы видим, что потребность в изучении литовского языка растет. Очевидно, что чем дольше украинцы живут в Литве, тем больше им нужно интегрироваться и достигать здесь своих целей, а язык является одним из важнейших факторов. И если в прошлом году в первом полугодии о необходимости изучения литовского языка говорили только 8 проц. респондентов, то в этом году эта цифра выросла до 43 проц.“, - цитируется в сообщении глава МОМ Литва Эйтвидас Бингялис.