В Литве есть недвижимость и по цене меньше 100 евро – что за такие деньги можно купить?

В Акмянском районе за 81 евро (стартовая цена) продают четверть 3-комнатной квартиры с частью хозпостройки – всего 12 кв. м. Неподалеку есть пруд, рядом стоят индивидуальные дома с участками земли. Квартира находится на 4 этаже из 4, дом построен в 1967 г. Сены дома кирпичные, кровля битумная, окна – обычные с деревянными рамами, двери также деревянные. Изнутри квартира нуждается в ремонте. Однако есть все необходимые удобства – электричество, печное отопление, водопровод и канализация.

На этот раз Delfi решил посмотреть, что продают по самой низкой цене.

На аукционах продают самое разное имущество – и цены там разные. В числе самых дорогих объектов могут быть, например, административные помещения в Вильнюсе площадью 1000 кв. м.

Имущественный банк с аукционов продает ненужное государству имущество, а также такое имущество, у которого нет владельцев. Купить такое имущество на аукционе могут все желающие. Деньги за такое имущество идут в бюджет государства.

Правда, такой аукцион мало кого заинтересует, ведь это только часть жилья.

В Купишкском районе за 95 евро можно купить часть 2-комнатной квартиры с общими помещениями. Всего продают 17,12 кв. м из 34,25. Вокруг стоят многоквартирные и частные дома.

Рядом с домом есть магазин, школа, детский сад. До центра Купишкиса – около 7,5 км, рядом с домом есть стоянка для машин.

Квартира находится на 2 этаже из 5. Дом построен в 1982 году. Дом кирпичный, окна и двери деревянные, изнутри квартира нуждается в ремонте. В квартире есть все удобства: электричество, центральное отопление, водопровод и канализация.