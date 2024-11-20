В Литве дорожают молочные продукты – цена на некоторые поднялась на 50 евроцентов

Молочные продукты в Литве значительно подорожали в 2022 году. Сейчас инфляция в Литве небольшая, однако цены на товары остались высокими. С Нового года они могут вырасти еще больше.
Гендиректор компании Vilvi grupė Гинтарас Берташюс сказал Delfi, что его компания экспортирует 90% своей продукции, в Литве остается небольшое количество товаров.
Собеседник подтвердил, что цены на молочку в Литве растут, с причина этому - активный экспорт.
„Повышение экспортных цен привело к росту цен и на нашем рынке – и в Литве, и в соседних странах – за молоко платят больше, есть конкуренция. Как бы там ни было, литовская молочная промышленность работает на экспорт – вывозят около 60%, а может, и больше продукции. Поэтому цены на сырье растут“, – сказал Берташюс.
В сентябре этого года, по данным Минсельхоза, средние закупочные цены молока достигли 429 евро за тонну, а в сентябре 2023 г. составляли 352 евро.
„В этом году с лета цена выросла на 30%. Молочка неизбежно будет дорожать, ведь 70% ее средней себестоимости зависит от цен на сырье“, – сказал глава Vilvi grupė, заметив, что закупочные цены продолжают расти.
„Для крупных переработчиков они сейчас выше, чем в Германии. Это факт“, – подчеркнул Берташюс.
Почему в Евросоюзе вырос спрос? Уменьшился надой. Причины этого разные.
Например, в Нидерландах поля переудобрены, поэтому там требуют сократить стада коров, в Германии исчезают небольшие хозяйства, в которых держат по 200–300 коров. По словам Берташюса, их владельцы стареют, а передать хозяйство некому, они не интересуют и крупный бизнес.
„Еще одна причина - блутанг, скажем так, коровий грипп. В Германии болезнь охватила половину территории. Когда коровы заболевают, они дают меньше молока, а во время их лечения месяц нельзя употреблять их молоко в пищу, поскольку в нем есть остатки лекарств. Болезнь переносят комары, надеются, что зимой заболеваемость снизится“, – сказал Берташюс.
Понятно, что на фоне высокого спроса на молоко в ЕС, в Литве низких цен не будет. Однако, каким будет их рост, Берташюс комментировать не хотел.
Похожую информацию предоставил и глава Rokiškio sūris Далюс Трумпа. По его словам, пока в Европе низкий надой, низких цен на молоко не будет.
Торговцы говорят, что уже получают информацию от переработчиков о повышении цен на молочные товары.
Представитель Maxima Марюс Тилмантас сказал: „Из-за увеличения спроса растут цены на молочный порошок и молочные жиры, это отражается в конечной стоимости продуктов. К этим факторам прибавляется и снижение жирности молока, это сказывается на ценах на сливочное масло“.
Представитель сети Iki Гинтаре Китове сказала, что поставщики уже предупреждают о повышении закупочных цен и росте спроса в ЕС.
„Это сказывается и на литовском рынке, но мы ведем переговоры с поставщиками, может, рост цен удастся обуздать. Сейчас изменение цен составляет несколько процентов““, – упомянула она в интервью Delfi .
С подорожанием сталкиваются и работающие в регионах сети. По словам главы компании Austolina, которой в плунгеском районе принадлежит 8 магазинов Agotos krautuvėlė, Томаса Машяцкиса, товары подорожали уже с ноября.
„Назову один факт: сметана на развес у нас раньше стоила 4,70 евро за кг, а сейчас 5,2 евро. Наша наценка - 10%, не подумайте, что она 50%, мы переживаем, один товар подорожал на 50 евроцентов. Это очень много“, – сказал он.
По его словам, дорожают и другие товары, но не так сильно, как сметана.
„Никто нас не предупреждает, просто привозят товары по более высокой цене и все“, – прибавил он.
Ранее Машяцкис говорил Delfi, что с октября подорожали закуски, хлебобулочные изделия, а летом минеральная вода и сахар.
Кроме того, с августа говорят о том, что в некоторых странах будет не хватать сливочного масла. Эстонские СМИ в августе сообщали, что сливочное масло подорожало на 15%, поскольку в жару снизилась жирность молока.
В последнее время говорят и о возможном дефиците сливочного масла. Однако торговцы утверждают, что это временное явление. Например в интервью Delfi.lv представитель латвийского Lidl сказала, что спрос на сливочное масло вырос, потому что люди стали чаще готовить дома разные блюда и выпечку.
Представитель Maxima Latvija сказала, что иногда нет сливочного масла только потому, что работники не успевают пополнять товары на прилавках.
Представители Rimi в Латвии утверждают, что люди покупают больше сливочного масла по причине благоприятных цен на него.
А что в Литве?
Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что бывает, что временно не хватает сливочного масла того или иного бренда.
„Нет такого, чтобы не было масла вообще, но не хватает то одного бренда, то другого. Это временно“, – сказал он Delfi.
Это обусловлено нехваткой молочных жиров, пояснил он. Рилишкис заметил, что цены для клиентов компания не меняет, несмотря на то, что поставщики привозят товар по более высокой цене (причина - нехватка сырья).
Представитель Maxima Тилмантас сказал, что нехватки масла в Литве нет, но цены на него выросли на 36% (по сравнению с тем же периодом прошлого года).
В сети Lidl проблем с нехваткой сливочного масла нет.
Такой же ответ дали и представители сети Iki.
Представитель Rimi Эгле Красаускене также сказала, что никаких проблем у них.