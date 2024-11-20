В Литве дорожают молочные продукты – цена на некоторые поднялась на 50 евроцентов

„Повышение экспортных цен привело к росту цен и на нашем рынке – и в Литве, и в соседних странах – за молоко платят больше, есть конкуренция. Как бы там ни было, литовская молочная промышленность работает на экспорт – вывозят около 60%, а может, и больше продукции. Поэтому цены на сырье растут“, – сказал Берташюс.

Собеседник подтвердил, что цены на молочку в Литве растут, с причина этому - активный экспорт.

Гендиректор компании Vilvi grupė Гинтарас Берташюс сказал Delfi, что его компания экспортирует 90% своей продукции, в Литве остается небольшое количество товаров.

Молочные продукты в Литве значительно подорожали в 2022 году. Сейчас инфляция в Литве небольшая, однако цены на товары остались высокими. С Нового года они могут вырасти еще больше.

Например, в Нидерландах поля переудобрены, поэтому там требуют сократить стада коров, в Германии исчезают небольшие хозяйства, в которых держат по 200–300 коров. По словам Берташюса, их владельцы стареют, а передать хозяйство некому, они не интересуют и крупный бизнес.

„Для крупных переработчиков они сейчас выше, чем в Германии. Это факт“, – подчеркнул Берташюс.

„В этом году с лета цена выросла на 30%. Молочка неизбежно будет дорожать, ведь 70% ее средней себестоимости зависит от цен на сырье“, – сказал глава Vilvi grupė, заметив, что закупочные цены продолжают расти.

В сентябре этого года, по данным Минсельхоза, средние закупочные цены молока достигли 429 евро за тонну, а в сентябре 2023 г. составляли 352 евро.

Торговцы говорят, что уже получают информацию от переработчиков о повышении цен на молочные товары.

Похожую информацию предоставил и глава Rokiškio sūris Далюс Трумпа. По его словам, пока в Европе низкий надой, низких цен на молоко не будет.

Понятно, что на фоне высокого спроса на молоко в ЕС, в Литве низких цен не будет. Однако, каким будет их рост, Берташюс комментировать не хотел.

„Еще одна причина - блутанг, скажем так, коровий грипп. В Германии болезнь охватила половину территории. Когда коровы заболевают, они дают меньше молока, а во время их лечения месяц нельзя употреблять их молоко в пищу, поскольку в нем есть остатки лекарств. Болезнь переносят комары, надеются, что зимой заболеваемость снизится“, – сказал Берташюс.

С подорожанием сталкиваются и работающие в регионах сети. По словам главы компании Austolina, которой в плунгеском районе принадлежит 8 магазинов Agotos krautuvėlė, Томаса Машяцкиса, товары подорожали уже с ноября.

„Это сказывается и на литовском рынке, но мы ведем переговоры с поставщиками, может, рост цен удастся обуздать. Сейчас изменение цен составляет несколько процентов““, – упомянула она в интервью Delfi .

Представитель сети Iki Гинтаре Китове сказала, что поставщики уже предупреждают о повышении закупочных цен и росте спроса в ЕС.

Представитель Maxima Марюс Тилмантас сказал: „Из-за увеличения спроса растут цены на молочный порошок и молочные жиры, это отражается в конечной стоимости продуктов. К этим факторам прибавляется и снижение жирности молока, это сказывается на ценах на сливочное масло“.

„Назову один факт: сметана на развес у нас раньше стоила 4,70 евро за кг, а сейчас 5,2 евро. Наша наценка - 10%, не подумайте, что она 50%, мы переживаем, один товар подорожал на 50 евроцентов. Это очень много“, – сказал он.

По его словам, дорожают и другие товары, но не так сильно, как сметана.

„Никто нас не предупреждает, просто привозят товары по более высокой цене и все“, – прибавил он.

Ранее Машяцкис говорил Delfi, что с октября подорожали закуски, хлебобулочные изделия, а летом минеральная вода и сахар.