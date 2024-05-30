В Литве действующие с апреля тарифы на природный газ для бытовых потребителей с июля не изменятся

Как ранее определил регулятор рынка, жители, потребляющие меньше всего – до 300 кубометров в год, – как и сейчас будут платить 1,05 евро за кубометр газа (с учетом НДС).

Такие потребители в основном используют газ для приготовления пищи. Вторая группа жителей, как правило, потребляющие от 300 до 20 тыс. кубометров газа в год на отопление домов, будут платить по 0,59 евро, а третья группа, потребляющая более 20 тыс. куб. м. газа, будут платить по 0,55 евро с учетом НДС.