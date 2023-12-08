В Литве дефицит внешней торговли составил 455,1 млн евро

За месяц (октябрь 2023 г., по сравнению с октябрем 2023 г.) экспорт увеличился на 1%, импорт – на 6,1%.
На увеличение экспорта повлияло увеличение экспорта семян и плодов масличных культур (4,9 раза), электромашин и оборудования, их частей (8,4%), мебели (6,3%).
Увеличение импорта обусловлено увеличившимся импортом наземных транспортных средств (18,1%), электромашин и оборудования, их частей (24%), машин, механического оборудования, их частей (11,4%).
Экспорт товаров без учета минеральных продуктов увеличился на 2,3%, импорт – 11,4%.
Экспорт товаров литовского происхождения сократился на 2,5%, без учета минеральных продуктов – на 1,8%.
За год (октябрь 2023 г., по сравнению с октябрем 2022 г.) экспорт сократился на 17,6%, импорт – на 22,8%.
На снижения экспорта повлиял сократившийся экспорт минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (33,8%) (из этой группы экспорт нефтегаза и других газовых углеводородов сократился на 89,7%, количество в тоннах – 62,9%), наземных транспортных средств (33,8%), машин и механического оборудования, их частей (30,9%).
Снижение импорта обусловлено уменьшившимся импортом минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (55%) (из этой группы экспорт нефтегаза и других газовых углеводородов сократился на 76,6 проц., количество в тоннах увеличилось на 22,8%). удобрений (77,3%), машин и механического оборудования, их частей (10,9%).
Экспорт товаров без учета минеральных продуктов за год сократился на 14,1%, импорт – на 7,6%.
Экспорт товаров литовского происхождения сократился на 10,8%, без учета минеральных продуктов – 9,3%.
В январе-октябре 2023 г. Литва больше всего экспортировала в Латвию (10,7%), Польшу (9%), Германию (7,7%), а импортировала – из Германии (13,5%), Польши (13,3%), Латвии (8,1%).
Товаров литовского происхождения больше всего экспортировано в Польшу (9,8%), Германию (9%), Нидерланды (8,1%), Латвию (8%) и США (7,3%).
В январе-октябре 2023 г. Литва больше всего экспортировала минеральных продуктов (14,5%),машин и механического оборудования, электрооборудования (12,9%), продукции химической промышленности и смежных с ней отраслей (10,7%); больше всего импортировала – минеральных продуктов (20,5%), машин и механического оборудования, электрооборудования (17%), наземных, воздушных и водных транспортных средств (11,9%).
Среди товаров литовского происхождения больше всего экспортировано минеральных продуктов (20,6%), различных промышленных товаров (11,4%), готовых продуктов питания, безалкогольных и алкогольных напитков, табачных изделий и заменителей табака (10%), машин и механического оборудования, электрооборудования (8,3%).