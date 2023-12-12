В Литве цены на жилье увеличились, больше всего подорожали новостройки

По данным Государственного агентства данных, больше всего подорожали новостройки (4,3%).

Из них квартиры в многоквартирных домах подорожали на 5%, одноквартирные и двухквартирные дома – на 2,9%.

Жилье более старой постройки подорожало на 1,2%.

Из них квартиры в многоквартирных домах – на 1,6%, одноквартирные и двухквартирные дома – подешевели на 0,1%.

Сравнивая третий квартал текущего года с третьим кварталом 2022 г., цены на жилье возросли на 8,7%.

Новостройки подорожали на 15,9%.

Из них квартиры в многоквартирных домах – на 17,5%, одноквартирные и двухквартирные дома – на 12,7%.

Жилье более старой постройки подорожало на 4,9%.