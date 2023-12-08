В Литве цены на товары и услуги в прошлом месяце снизились на 0,4%

Больше всего подешевели крупы, сухофрукты, сметана, кофе, безалкогольные напитки, но подорожали мука, сладости, копченые мясные продукты, фруктовые и овощные соки.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки сократились на 0,4%.

Изменение обусловлено снижением цен на пассажирские авиаперевозки (7,6%), дизельное топливо (4,2%), бензин (4%), запчасти личных транспортных средств (2,3%), а также ростом цен на сжиженный автомобильный газ (2,6%).

В ноябре 2023 г. по сравнению с октябрем цены на транспортные товары и услуги снизились на 1,7%.

Потребительские цены на товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, увеличились на 0,5%, рыночные цены – снизились на 0,6%.

Потребительские цены на товары за месяц сократились на 0,4%, услуги – на 0,1%.

На изменения в основном повлияло снижение цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, отпускные поездки, другие устройства, принадлежности и средства для личного ухода, пассажирские авиаперевозки, а также рост цен на теплоэнергию, фармацевтические изделия, другие никуда не причисленные услуги, медицинские услуги.

Также изменились цены на некоторые свежие фрукты и овощи: больше всего подешевели киви, лук, мандарины, свекла, морковь, но возросли цены на цветную капусту, виноград, манго, сладкий перец, помидоры.

Цены на товары и услуги здравоохранения выросли на 1,1%, фармацевтическая продукция подорожала на 1,7%, медицинские услуги – на 1,2%, услуги одонтологов – на 0,7%, услуги санаториев подешевели на 1,2%.

Цены на рекреационные и культурные товары и услуги снизились на 1,1%.

Больше всего снизились цены на отпускные поездки (5,6%), игрушки, игры и любимые занятия (5,3%), оборудование для обработки информации (1,5%), но возросли цены на цветы (2,5%), личные компьютеры (1,2%), другие канцелярские товары и материалы для рисования (1,2%).

В ноябре 2023 г. годовая инфляция (ноябрь 2023 г., по сравнению с ноябрем 2022 г.) составила 2%.