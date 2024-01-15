В Литве цены на электроэнергию вернулись на прежний уровень, подорожало только дизтопливо

Оптовая цена на электроэнергию, по итогам 8-14 января, в Литве снизилась с 201,2 евро/МВтч до 103 евро/МВтч, или на 48,8%, в Латвии цена на электроэнергию снизилась на 48,9% – до 102,7 евро/МВтч. В Эстонии они упали еще сильнее – с 242,5 евро/МВтч до 102,7 евро/МВтч, или на 57,6%.
Самый значительный спад оптовой цены на электроэнергию в регионе зафиксирован в Финляндии – на 65,9% – с 242,7 евро/МВтч до 82,8 евро/МВтч.
Между тем в Германии электроэнергия подорожала на 48% – с 66,6 евро/МВтч до 98,6 евро/МВтч.
В Польше – на 16,5% – с 91,4 евро/МВтч до 106,5 евро/МВтч, в шведской зоне SE 4 цены выросли на 7% – с 88,8 евро/МВтч до 95 евро/МВтч.
Природный газ по-прежнему понемногу дешевеет. В торговой точке TTF в Нидерландах средняя цена, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 0,2% – с 32,3 евро/МВтч до 32,2 евро/МВтч.
Цены на биотопливо в Литве продолжают постепенно снижаться. Биотопливо в Литве на отчетной неделе стоило на 3,2% дешевле, чем на предыдущей неделе – цена составила 21,55 евро/МВтч.
В аналогичный период прошлого года биотопливо в Литве стоило 35,66 евро/МВтч.
Нефть марки Brent в среднем стоила 77,2 доллара США за баррель, что на 0,5% дешевле, чем на предыдущей неделе, когда она стоила 77,6 доллара за баррель.
Средние цены на бензин за неделю выросли в Эстонии и Германии (соответственно на 2,3% и 1%).
Средние цены в Литве, Латвии и Польше снизились на 0,1-0,6%.
Средние цены на дизельное топливо в Литве, Эстонии и Германии выросли на 0,8-2,3%.
Средние цены в Латвии и Польше снизились на 0,1% и 0,5% соответственно.