В Литве цены на электроэнергию сохраняют стабильность, поставщики меняют тарифы незначительно

По данным на 26 марта, по сравнению с 19 марта, тарифы в 24-месячных фиксированных тарифных планах не изменились у двух независимых поставщиков электроэнергии, а один поставщик повысил их на 0,4-0,7 проц. Тарифы в 12-месячных фиксированных тарифных планах два поставщика увеличили на 0,3-1,9 проц., а один поставщик оставил тарифы без изменений.
На этой неделе, как и на прошлой, средняя стоимость 1 кВтч в 24-месячных фиксированных тарифных планах независимых поставщиков составляет 0,236 евро/кВтч (две зоны) и 0,246 евро/кВтч (одна зона), а в 12-месячных фиксированных тарифных планах за неделю цены выросли с 0,231 евро/кВтч до 0,233 евро/кВтч и с 0,241 евро/кВтч до 0,243 евро/кВтч соответственно.
На сегодняшний день тарифы в 24-месячных фиксированных тарифных планах независимых поставщиков составляют 0,18–0,29 евро/кВтч (две зоны) и 0,24–0,26 евро/кВтч (одна зона), а в 12-месячных фиксированных тарифных планах – 0,17-0,29 евро/кВтч и 0,23-0,25 евро/кВтч соответственно.
На данный момент 6-месячный срок фиксации цен предлагают два поставщика, 3-месячный и 7- месячный сроки фиксации цен на энергоносители – по одному поставщику, а 12-месячный и 24-месячный сроки фиксации цен – три поставщика.
ЛАЭ напоминает, что стоимость общественного электроснабжения в январе-марте этого года (план "Стандартный") составляет 0,219 евро/кВтч (одна зона), а также 0,250 евро/кВтч и 0,152 евро/кВтч (две зоны).
Утвержденная стоимость общественного электроснабжения на апрель-июнь (план "Стандартный") составляет 0,214 евро/кВтч (одна зона), а также 0,245 евро/кВтч и 0,148 евро/кВтч (две зоны).
В марте стоимость гарантийного электроснабжения (план "Стандартный") составляет 0,210 евро/кВтч (одна зона), а также 0,226 евро/кВтч и 0,175 евро/кВтч (две зоны). Стоимость данного гарантийного снабжения на 26-31 проц. ниже февральских цен, сообщило ЛАЭ во вторник.