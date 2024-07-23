2024.07.23 18:03

В Литве цены на электроэнергию на бирже остаются стабильными

 
ELTA
ru.DELFI.lt
цены на электроэнергию на бирже остаются стабильными
цены на электроэнергию на бирже остаются стабильными
ФОТО: Shutterstock

Средние цены на электроэнергию на бирже оставались стабильными на протяжении последних восьми недель. Как сообщает Литовское агентство энергетики (ЛАЭ), они колебались лишь в пределах 0,09-0,10 евро/кВтч.

По данным агентства, за неделю один независимый поставщик повысил фиксированные тарифы на 0,3-0,8 проц., тогда как два других поставщика тарифы не меняли.

Средняя цена нефиксированных тарифных планов в июле составила 0,250 евро/кВтч – это на 5 проц. больше средней цены в июне, сообщает агентство.

По данным ЛАЭ, в настоящее время периоды фиксирования цен на электроэнергию на 3, 6, 8 и 13 месяцев предлагают по одному поставщику, а планы с фиксированной ценой на 12 и 24 месяца предлагаются тремя поставщиками.

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