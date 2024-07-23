В Литве цены на электроэнергию на бирже остаются стабильными

По данным агентства, за неделю один независимый поставщик повысил фиксированные тарифы на 0,3-0,8 проц., тогда как два других поставщика тарифы не меняли.

Средняя цена нефиксированных тарифных планов в июле составила 0,250 евро/кВтч – это на 5 проц. больше средней цены в июне, сообщает агентство.