В Литве цена на молоко с августа выросла на 23,9%

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock

После восстановления экспорта литовских молочных продуктов во второй половине этого года рост продаж за границу позволил покупать больше молока на фермах и платить больше за сырье, говорит руководитель ассоциации молочников "Pieno centras" Эгидиюс Симонис.

Средняя закупочная цена на натуральное молоко в Литве в ноябре росла третий месяц подряд и достигла 41,96 цента за килограмм – на 7,8% больше по сравнению с октябрем (38,93 цента), свидетельствуют окончательные результаты Обсерватории молочного рынка (ОМР) Европейского союза (ЕС).

По данным ОМР, с августа, когда цена на сырьевое молоко в Литве начала расти, она выросла на 23,9%.

По словам Э. Симониса, цена на молоко в Литве росла гораздо быстрее, чем в среднем по ЕС, а цена, которую платят крупным поставщикам в нашей стране, сравнялась со средней по Европе и превысила ее.

В ноябре крупным производителям молока в Литве за натуральное молоко переработчики платили в среднем 45,89 цента за килограмм, сообщает Центр сельскохозяйственных данных.

"Цены на молоко в Литве колеблются резче, чем в других странах ЕС, поскольку у нас преимущественно малые фермы. В основных странах молочной отрасли ЕС цены более стабильны из-за концентрации крупных ферм", - в сообщении цитируется Э. Симонис.

Он добавил, что некоторые крупные молочные фермы в Литве в ноябре получили более высокие цены, чем фермы Германии, Ирландии, Дании, Бельгии, Франции или Голландии.
По данным ОМР, средняя цена на сырьевое молоко в Сообществе в октябре этого года выросла на 1,8% до 44,22 цента за килограмм.

В октябре этого года молока в Литве скуплено на 5,7%, а в ноябре – на 4,4% больше, по сравнению с теми же месяцами прошлого года.

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