В Литве цена на биотопливо упала до исторического минимума

По данным ЛАЭ, средняя апрельская стоимость централизованно поставляемой теплоэнергии в Литве составила 6,44 цента/кВтч без НДС. По сравнению с мартом, средняя стоимость киловатт-часа теплоэнергии снизилась на 0,63 цента/кВтч, или на 8,91 проц. По сравнению с прошлогодним апрелем, средняя цена в этом году на 10,2 проц. ниже – в прошлом году в аналогичное время такая теплоэнергия в среднем стоила 7,17 центов/кВтч.
Средняя стоимость централизованно поставляемой теплоэнергии в пяти крупнейших городах Литвы в апреле этого года составила 6 центов/кВтч – это на 11,5 проц. дешевле, чем в марте, когда она стоила 7,78 цента/кВтч, и на 16,3 проц. дешевле, чем в апреле 2023 года, когда она стоила 7,17 центов/кВтч.
В четырех крупнейших городах стоимость теплоэнергии ниже средней стоимости теплоэнергии по стране, которая составляет 6,44 цента/кВтч. Только в Паневежисе цена на тепло немного превышает среднюю цену по стране – на 0,04 цента/кВтч.
Стоимость теплоэнергии в Вильнюсе – 5,96 центов/кВтч. По сравнению с мартом цена в столице упала на 15,94 проц. (было 7,09 цента/кВтч). Самая высокая цена на теплоэнергию в Паневежисе в апреле – 6,48 цента/кВтч, что на 0,92 проц. ниже мартовской цены в 6,54 цента/кВтч.
Среди крупных городов самая дешевая теплоэнергия в Шяуляе – 5,08 центов/кВтч. По сравнению с мартом, она подешевела на 15,47 проц. (было 6,01 цента/кВтч). Апрельская цена на теплоэнергию в Каунасе составляет 6,34 цента/кВтч и осталась неизменной по сравнению с мартом.
Между тем, по данным ЛАЭ, цены на биотопливо в Литве в этом году сохранят стабильность. В апреле стоимость поставок биотоплива составит 16,9 евро/МВтч. Для сравнения, в апреле 2023 г. средняя стоимость составила 22,1 евро/МВтч, или на 30,8 проц. выше.
В последнюю неделю марта с. г. стоимость поставок биотоплива была зафиксирована на уровне 17,46 евро/МВтч – последний раз такой уровень цен наблюдался в сентябре 2021 г.