В Литве биржевые цены на электроэнергию по-прежнему низкие

По данным ЛАЭ, средняя стоимость 1 кВтч в предлагаемых независимыми поставщиками 24-месячных фиксированных тарифных планах (две тарифные зоны) за неделю выросла с 0,242 евро/кВтч до 0,243 евро/кВтч, при этом средний тариф для одной тарифной зоны увеличился незначительно, но как и на прошлой неделе он составляет 0,252 евро/кВтч.

Средние тарифы для двух тарифных зон в 12-месячных фиксированных тарифных планах, предлагаемых поставщиками электроэнергии, выросли с 0,239 евро/кВтч до 0,240 евро/кВтч и с 0,249 евро/кВтч до 0,250 евро/кВтч (одна тарифная зона).

Тарифы на электроэнергию в предлагаемых 12-месячных и 24- месячных фиксированных тарифных планах в настоящее время составляют 0,18-0,30 евро/кВтч (две зоны) и 0,24-0,27 евро/кВтч (одна зона).