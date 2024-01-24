В Литве 40 000 юридических лиц еще не предоставили финансовую отчетность за 2022 год

Всего такое обязательство имеют около 156 тыс. предприятий и организаций, сообщил изданию пресс-секретарь Центра регистров Миндаугас Самкус.
"Вероятно, что большинство компаний и организаций, которые еще не предъявили ФО, уже вошли или в ближайшее время войдут в список ликвидируемых юридических лиц", - сказал vz.lt М. Самкус.
По окончании финансового года юридического лица документы финансовой отчетности должны быть представлены в течение 30 дней с момента их утверждения, поэтому большинство юридических лиц Литвы должны были представить свои отчеты за 2022 год до 1 июня 2023 года.
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