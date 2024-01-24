В Литве 40 000 юридических лиц еще не предоставили финансовую отчетность за 2022 год

Всего такое обязательство имеют около 156 тыс. предприятий и организаций, сообщил изданию пресс-секретарь Центра регистров Миндаугас Самкус.

"Вероятно, что большинство компаний и организаций, которые еще не предъявили ФО, уже вошли или в ближайшее время войдут в список ликвидируемых юридических лиц", - сказал vz.lt М. Самкус.